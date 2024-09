17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál 1 órája

Vadgasztronómia szombaton: Soponyán rotyognak ezúttal is a kondérok

Az ország egyik legnagyobb vadgasztronómiai rendezvényére kerül sor most szombaton: a Soponyai Ökoturisztikai Központban várja a 17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál a természet, a vadászati kultúra és a gasztronómia szerelmeseit. A varázslatos finomságok mellett zenei csemegével is készülnek a szervezők: itt lesz többek között Varga Feri és Balássy Betty, Radics Gigi, az Animal Cannibals és Tolvai Reni is.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Fotó: Nagy Norbert / FMH Archív

A 17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon várják a természet, a vadászati kultúra és a gasztronómia szerelmeseit szeptember 7-én, szombaton a soponyai Ökoturisztikai Központban. A Vadételek Asztala nagyszabású főzőversenyén ezúttal hazánk minden régiójából és a környező országokból érkező, több mint ötven főzőcsapat méri össze vadételfőző tudományát szarvas, őz, vaddisznó és muflon kategóriákban. A versenyműveket neves gasztronómiai szakemberek bírálják: a zsűri elnöke Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke lesz. A korábbi évekhez hasonlóan különdíjak átadására is sor kerül a Vadgasztronómiai nagydíj, a Gasztrodizájn, az Erdei Ételek Mestere és a Legjobb külföldi csapat elismerések formájában. Az idei évben a megszokottnál is színesebb programot kínál a fesztivál, melynek kiemelt fellépői: a Magyar Honvédség Székesfehérvári Helyőrségi Katonazenekar, a Dynamite Dudes zenekar, az Alba Regia Táncegyüttes, Varga Feri és Balássy Betty duó, Radics Gigi, Los Andinos, az Animal Cannibals, Tolvai Reni koncert, valamint Csőre Gábor. Változatos családi programok, táncbemutatók, gyermekprogramok, autóbemutató, kiállítások, valamint vadászfelszerelés, gasztro és kézműves vásár teszi még színesebbé a soponyai fesztivál programját. A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke és Nagy István agrárminiszter. A rendezvény védnökei Molnár Krisztián, a Fejér megyei Közgyűlés elnöke; Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, Mészáros és Mészáros Zrt.; és Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. A vendégeket Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár köszönti.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!