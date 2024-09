A holtankoljak.hu közleményében arról számolt be, hogy kedden a nagykereskedelmi ár tekintetében bruttó 2 forintos emelést jelentettek be, a gázolaj beszerzési ára a hét elején nem változik. Annyit a szakértők hozzátesznek, hogy nem biztos, hogy ezt a minimális árváltozást a kutak érvényesítik majd az áraikban, a múlt heti áremelések is kisebb mértékben jelentek meg.

Jelenleg a 95-ös benzin 587 Ft/liter, míg a gázolaj: 589 Ft/liter átlagáron tankolhatjuk.