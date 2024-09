Pár napja Úrhida önkormányzata bejegyzést tett közzé a közösségi oldalukon, amelyben a közösségi együttélés írott és íratlan szabályait pedzegetik, ugyanis egyre gyakrabban érkezik bejelentés az önkormányzathoz a lakóházak előtti területek elhanyagoltsága miatt. "A települést járva sajnos azt tapasztaljuk, hogy ezek a bejelentések valósak és vannak ingatlantulajdonosok, akik – annak ellenére, hogy ez a közösségi együttélés alapvető normái közé tartozó elvárás – elmulasztják az ingatlan előtti terület gondozását, a gyomnövények irtását, az árkokban lerakódott növényzet, illetve hulladék eltávolítását. Ezen túlmenően jelentős problémát okoznak az ingatlanról az űrszelvényekbe nyúló ágak, bokrok, amelyek a közlekedés biztonságára is veszélyt jelentenek" – írták, melynek kapcsán megkerestük a település polgármesterét, Bognár Józsefet, aki elmondta, hogy bizony előfordul, hogy egy-egy porta rendezetlen, különösen az utóbbi esős időszak után lehet látni több gazos területet, de általában a tulajdonosok rendbe teszik a házaik előtti területet, miután erre megkérték őket.

Különösen azokban az utcákban zavaró egy-egy rendezetlen porta, ahol a lakók többsége mindent megtesz annak érdekében, hogy az utcakép rendezett, esztétikus legyen. "Egy-egy, a sorból kilógó, elhanyagolt porta nemcsak esztétikailag nyújt elkeserítő képet az utcáról, hanem az ott elszaporodó gyomnövények, vagy a csapadékvíz elfolyását akadályozó tényezők a szomszédos ingatlanokra és azok lakóira is hátrányos hatással vannak" – írta az önkormányzat, amely egyúttal felhívja a lakosság figyelmét arra is, hogy az ingatlan előtti területek rendezése jogszabályban előírt kötelezettség is: az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, és a tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.