A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia a magyar kajak-kenu sport utánpótlás-nevelési, képzési és módszertani központja, amely a Vörösmarty Mihály Általános Iskolával együttműködve indít kajak-kenu irányultságú osztályokat. Jelenleg három ilyen osztály van az intézményben. A Csónakázó-tó északi oldalán az Európai Sporthét – szeptember 23–30. – keretében nyitották meg az Akadémia csónakházát – tájékoztatott az ÖKK.

Mészáros Attila alpolgármester az átadón arról beszélt, hogy a sportágnak komoly múltja, jelene van. – Bízunk abban, hogy ilyen lesz a jövője is, ami rajtatok is múlik – fogalmazott a gyerekekhez fordulva az alpolgármester, aki köszönetet mondott a Csónakázó-tó felújításáért a Magyar Kormánynak, valamint megköszönte a Vörösmarty Iskola együttműködését is.

Az eseményen részt vett Kovács Katalin háromszoros olimpiai bajnok, 31-szeres világ- és 29-szeres Európa-bajnok sportoló, az Akadémia Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mint fogalmazott, a létesítmény jól szimbolizálja mindazt, amit az Akadémiával el szeretnének érni. – Két fontos célunk volt: szeretnénk segíteni a kajak-kenu sportot egy olyan létesítménnyel és szakmai háttérrel, amire nem nagyon van példa Magyarországon, másrészt pedig szeretnénk magának a térségnek a sportéletét is támogatni – fogalmazott Kovács Katalin, aki hozzátette, fontos feladatuknak tekintik, hogy minél több gyermek felé nyissanak és szerettessék meg a sportolást, a versenyzést.

Fotó: Bácskai Gergely / ÖKK



Makainé Vida Bernadett, a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója köszönetet mondott a fenntartó Székesfehérvári Tankerületnek, a város Önkormányzatának, valamint az Akadémiának, amely az ő iskolájukat választotta partnerintézménynek. Jelenleg az első, a második és a harmadik évfolyamon vannak kajak-kenus osztályok, és már elkezdték a toborzást a nagycsoportos óvodások, a leendő elsősök körében is.

A köszöntők után a vörösmartys diákok Kovács Katalinnal együtt csomagolták ki az újonnan érkezett hajókat, melyeket rögtön vízre is eresztettek a Csónakázó-tavon.