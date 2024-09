Legutóbb a Vörösmarty Könyvtárban, előtte a Tolna utcai Tagkönyvtárban, most pedig a Mészöly Géza utcai Tagkönyvtárban várta az érdeklődőket a LÁRKE, hogy bemutassák nekik a Braille-írást -és olvasást, a Braille ABC-t, társasjátékokat és a különböző segédeszközöket.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mindezeket részletesen még májusban mutattuk be olvasóinknak, amikor a Tolnai utcai Tagkönyvtárban jártunk az egyesület programján és épp úgy igaz most is, mint akkor, hogy a Braille-írás elsajátításával a látássérültek közelebb kerülhetnek ahhoz az életszínvonalhoz, amit a látók élnek. Egyébként ez a LÁRKE egyik fő célja, hogy tagjaik képességeikhez mérten elérjék a maximális önállóságot.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Németh Éva, az egyesület elnöke többek között ezt is hangsúlyozta a szemléletformáló program előtt tartott délelőtti sajtótájékoztatón, ahol a jelenleg is zajló adománygyűjtő akciójukról beszélt.