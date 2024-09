Koppán Viktor Dávid, a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke kezdeményezte, hogy a júliusi székesfehérvári lakástűz lakástűzben súlyos sérüléseket szenvedett lány családja hozzájuthasson egy füstérzékelőhöz, amely megelőzhette volna a tragédiát. A szakember szerint a baleset is elkerülhető lett volna, ha a lakásban van füstérzékelő, ugyanis a tűz első jele a füst, így ez adja a leggyorsabb jelzést arról, hogy baj van.

Máig hallja a tűz ropogását

A füstérzékelő eszközt a megsérült lány édesapja, Kracsun Zsolt vette át lánya helyett Koppán Viktor Dávidtól, ugyanis a lány máig hallja a tűz ropogását, és nem szereti felidézni az akkori eseményeket.

Kracsun Zsolt megköszönte a készüléket és a kezdeményezést, valamint a baleset kapcsán elmondta, hogy lánya nemcsak a lélekjelenlétének köszönheti azt, hogy túlélte a tüzet, hanem annak is, hogy kisgyermekkora óta sportol. Meneküléskor az ablakpárkányon állva és a külső csatornába való kapaszkodás közben volt elég ereje felmérni azt is, hogy megvárja-e az ablakon kizúduló tüzet, vagy megpróbáljon ráugrani az alatta elterülő bokorra. Az ugrást választotta, és abba a bokorba ugrott, amelyről pár nappal korábban beszélgettek a családjával egy film kapcsán, hogy ha menekülni kellene, akkor el tudná-e érni azt a bokrot.

Kracsun Zsolt családja nevében vette át a füstjelzőt Koppán Viktor Dávidról

Fotó: NZP / FMH

Felkarolják a kezdeményezést

Viza Attila tanácsnok, a palotavárosi lakótelep önkormányzati képviselője, aki szinté tűzvédelmi szakember, az önkormányzat részéről ígéretet tett arra, hogy Koppán Viktor Dávid kezdeményezését felkarolják: kezdeményezik, hogy a panelházakban magányosan élő és idős emberek, de akár családok is hozzájuthassanak füstérzékelő készülékekhez, hiszen az eszköz nemcsak a saját lakásukat védi meg, hanem a környezetüket is. Egy lakótelepi lakástűz ugyanis nagy veszélyt jelent a környező lakásokra is, a júliusi lakástűz során további négy lakás vált lakhatatlanná.

A lány és családja nagyon hasznosnak tartja a füstérzékelőt és használni fogják. Az édesapa elmondta, hogy az eset után tudta csak meg, mennyi barátja is van valójában, annyi segítséget kapott tőlük. Pont emiatt úgy érzi, hogy a füstérzékelőkkel kapcsolatos kezdeményezésbe neki is be kell szállnia, így ő is vásárol ilyen eszközt, amellyel segíteni tud másnak is.