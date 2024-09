A város egyik legnagyobb kertészeti árudája még a nyáron bezárta kapuit a székesfehérvári Next Stop központjában. Az Oázis kertészet akkor közösségi oldalán jelentette be, hogy nem maga hozta meg a döntést: „Székesfehérvári áruházunkat sajnos június végén be kell zárjuk, mert a bevásárlóközpont vezetésének más tervei vannak a helyszínen.” A Next Stop saját közösségi oldalán reagált egy ezzel kapcsolatos sajnálkozó hozzászólásra: „A bérleti szerződések előbb-utóbb véget érnek. Mint hamarosan az Oázissal is…”

A feol.hu megkeresésére a kertészet marketing menedzsere megerősítette: lejárt a határozott idejű bérleti szerződésük, melyet az üzemeltető nem hosszabbított meg velük. Hozzátette: valamennyi fehérvári kollégájuknak igyekeztek a cégen belül másik telephelyen, hasonló munkakörben állást biztosítani, de a nagy távolság miatt ezt végül a hétből csak egy valaki tudta vállalni. „A többiektől nagyon jó, baráti viszonyban, de el kellett búcsúznunk” – fogalmazott. A cég azonban nem mondott le Székesfehérvárról: „Természetesen szeretnénk a jövőben ismét Oázis Kertészetet üzemeltetni Székesfehérváron, de egy ilyen új áruház tervezése, engedélyeztetése és megépítése, megnyitása akár 2-3 évbe és nagyon komoly anyagi ráfordításba kerül. Kertészet üzemeltetésére alkalmas meglévő bérleményt a városban pedig jelenleg sajnos nem ismerünk.”

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Ez lesz a helyén

A kertészet tehát nyáron kiürítette a fehérvári áruházát, az átalakítás munkálatai pedig már megkezdődtek. A helyszínen jelenleg is dolgoznak, mint megtudtuk, egy új gyorsétterem kialakításán. A Burger King érkezhet a megújuló helyszínre, melynek már van egy étterme Székesfehérváron. Ezzel a második burgerezőjét nyithatja meg a városban a gyorsétteremlánc. Az étteremnyitást a Next Stop is megerősítette a feol.hu-nak: „Valóban egy Burger King étterem kialakítása van folyamatban a Next Stop Üzletközpont azon részén, ahol korábban az Oázis Kertészeti Kft. üzemeltetett egy kertészeti áruházat”. A nyitás, tudtuk meg, 2025. első negyedévében várható. A profilváltás oka pedig – áll a közleményben – „hogy a számos kiskereskedelmi üzlet mellett egy népszerű vendéglátó egység kialakítása olyan változtatás, amelyet pozitívan fogadnak majd a bevásárlóközpont látogatói.”