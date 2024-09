Bár sokan nem hallották szívesen, hogy 2025. január elsejétől emelkednek Székesfehérváron a parkolási díjak, most jó hírt is kaptak az autósok. Az NFC-kártyával történő napi díjmentes parkolási idő a jelenlegi 60 percről 90 percre emelkedik 2025. január 1-től, ezzel segítve az ügyintézésre vagy orvosi ellátásra érkezőket a II. díjfizetési zónában – tájékoztatott a Városgondnokság, amely közölte továbbá azt is, hogy a régi automatákat újakra cserélik, olyanokra, amelyek már érintőképernyősek és bankkártyás fizetési lehetőséggel is szolgálnak. Az új automatáknál a pótdíjakat is rendezni lehet majd, ezért nem kell majd külön elzarándokolni a Szent Vendel utcai ügyfélszolgálatra.

Pótdíjat akkor kell fizetni, ha érvényes parkolójegy vagy bérlet nélkül parkoltunk. A hatályos önkormányzati rendelet alapján azonban a jegyváltásra öt perc türelmi idő áll rendelkezésre a díjköteles zónákban. Ez az esetleges pótdíj kiállításának pillanatától kezdődik és másodperc alapú, tehát 300 másodperc áll rendelkezésre arra, hogy érvényes parkolójegyet váltsanak a járműre. A 301. másodpercben pedig már sem a parkolóőrnek, sem a parkolási ügyfélszolgálatnak nincs módja mérlegelésre a pótdíj tekintetében.