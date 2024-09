– Az idei tehát speciális évad, hiszen elindítjuk majd az évad közepén, és az év végére lezárjuk a színházigazgatói pályázatot. November-december fordulóján történik majd meg a pályázat kiírása, tavasszal pedig a város közgyűlése elbírálja azt – mutatott rá a város vezetője, ahogy arra is: – A cél, hogy olyan színházigazgató vezesse a jövőben is a teátrumot, aki elkötelezett a város kulturális élete iránt, elkötelezett a színház iránt, és aki – amennyire lehet –, ezt a színházat megtartja annak, ami: a mi legfontosabb kulturális központunknak és közösségi terünknek.

Vörösmarty: kettős fenntartásban

A Vörösmarty Színház fenntartása jelenleg azonban nem kizárólagosan a székesfehérvári önkormányzat feladata: a magyar állammal kötött szerződés értelmében a támogatási keretet 1:1 arányban osztja meg a két fenntartó – a város és az állam –, vagyis amekkora finanszírozást biztosítani tud Fehérvár (ez legutóbb 485 millió forint volt), ugyanannyit tesz hozzá a magyar állam. December 31-ével azonban az ötesztendős megállapodás lejár.

– Bízunk abban, hogy a következő öt esztendőre is tudunk megállapodást kötni az állammal, mert ez szolgálja a színház anyagi biztonságát – emelte ki a polgármester, ígérve: az önkormányzati támogatás csökkentését nem tervezik a jövőben sem, de szükséges az állam fenntartói szerepe is. Ehhez a szerephez pedig aktívan hozzátartozik az igazgatói pályázat lebonyolítása is.

– A színházigazgatói pályázatot, egy megfelelő jogi keretrendszeren belül közösen bonyolítottuk le eddig. A megállapodásunk ugyan év végével lejár, de folynak már a tárgyalások arról, mi lesz ennek a jövője. Én bízom benne, hogy a jövőben is minden stabilitást, biztonságot és hátteret jól biztosító megállapodásunk lesz a finanszírozásra, s megtaláljuk majd az új színházvezetést is.

A leendő új színházigazgató személye kapcsán, illetve a teátrum jövőjére utalva pedig azt kérte: a Vörösmarty Színház mindig maradjon az országos kultúrharcon kívül. - Ennek fényében a cél, hogy olyan ember vezesse tovább a színházat, aki ebben a nem könnyű elköteleződésben továbbra is partner tud lenni.