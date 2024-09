Ám nem csak a diákok munkájában gyönyörködhetünk majd, hiszen az önkormányzat és a szervezők Rácalmás település lakóit is ösztönzik a közös ünneplésre és a hangulat fokozására, saját és ötletes dekorációk készítésére.

Fotó: Rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti tagozata

Tegyük együtt még színesebbé és vidámabbá a Rácalmási utcákat a XX. Rácalmási Tökfesztiválra! Olvasható a felhívás a fesztivál és az önkormányzat közösségi felületein: – 2 db, három napra szóló, ingyenes belépő karszalagot kap mindenki, aki a háza előtti közterületen legalább 3-5 db tökből álló, értékelésre alkalmas dekorációt készít. A tökdekoráció elkészítésének határideje 2023. 09. 12. csütörtök 12.00 óra. Az értékelők írásos értesítést dobnak be a postaládákba, amely a fesztivál három napján lesz beváltható. – A szervezők kérése, hogy a kompozíciók minimum 10 db tökből álljanak és egyéb dekorációs kellékeket is tartalmazzanak. A nagy tökdekorációk készítéséhez regisztráció szükséges! Mivel több helyszínen is lesz lehetőség különböző dekorációk készítésére, így a szervezők javasolják minden érdeklődőnek, a részvételi feltételekről tájékozódjanak a közösségi oldalakon és a fesztivál online felületein.