A találkozó szervezői idősebb Berki Szabolcs és fia, ifjabb Berki Szabolcs nagy örömmel számolt be a feol.hu-nak a nagy sikerű programról, amely már a második általuk szervezett találkozó volt. Először tavaly ősszel Úrhidán tartottak halloweeni autós találkozót, ahol nem csak a gépjármű tulajdonosok öltöztek be, hanem a négykerekűek is. A hangulat akkor és most is kifogástalan volt – tudtuk meg az édesapától.

Nagy sikert aratott a márkafüggetlen autós találkozó.

Forrás: Kovács Péter Szabadbattyán polgármestere

Mint mondta a különféle autókon – Trabant, Wartburg, dzsipek, építettek autók – túl voltak kamionok is, illetve számos más program, köztük kamionhúzás, felni- és autó szépségverseny. De tombola, bőséges büfékínálat és vidámparki játékok is voltak.

– Mindez nem jöhetett volna létre a táci önkormányzat támogatása nélkül, akik a helyszínt biztosították. A találkozó tűzijátékkal, dudaszóval és motorbőgéssel, valamint az azt követő diszkóval zárult – mesélték.