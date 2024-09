Négy, különleges gazdasági övezethez tartozó település vonatkozásában is fontos döntések születtek, így esett szó települési támogatásokról, Iváncsa, Rácalmás, Kulcs és Adony. Itt több milliárd forint szétosztásáról döntöttek a képviselők, gondolva itt a működési költségekre éppúgy, mint a fejlesztési kiadásokra.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Volt még néhány technikai jellegű napirend, mint a költségvetés, illetve az SZMSZ különböző módosításai. Arra az újságírói kérdésre, hogy milyennek ítéli az elnök az elmúlt ciklust, illetve hogy milyen folytatás várható, ezt felelte a megyei elnök.

–Ez volt az utolsó ülésünk, hiszen október 3-tól már az új testület veszi át a régi szerepét. A ciklust úgy értékelném, hogy a jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tettünk. Ez főként terület és településfejlesztési feladatok ellátása volt, illetve a források odaítélése a településeinknek, emellett számos önkéntes feladatot is elláttunk. Többek között olyan fontos küldetésekre gondolok, mint a nemzeti és a keresztény kultúránk védelme, vagy a vármegyei értékeink összegyűjtése, megőrzése. Voltak nem várt nehézségek is ebben a ciklusban, hiszen nem olyan régen volt egy durva vírushelyzet és a mostani háborús időszak is nehézséget jelent mindannyiunk számára. Ennek ellenére azt látom, hogy a vármegye minden mutatót illetően jól teljesített az elmúlt időszakban, országos élmezőnybe kerültünk ipari, munkaügyi mutatók terén, de ami ennél is fontosabb, az a visszacsatolás, mely a településeinken élő lakóktól jön, akik szeretnek itt élni. Az új ciklusban ezt az utat szeretnénk folytatni és ha a háború véget ér, akkor újra visszatérhetnénk arra a töretlen fejlődési pályára, amelyen korábban elindultunk. –mondta a ciklus utolsó megyei közgyűlésének napján Molnár Krisztián a megyeházán.