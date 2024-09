Micsoda történet az övék! 1984-ben a Fejér Megyei Hírlap újságírói és fotósai Baranyi Pál egykori főszerkesztő vezetésével elég bátrak voltak ahhoz, hogy létrehozzák hazánk első helyi televízióját, amely még ebben az évben, március 19-én adta első adását. Igazi úttörői voltak ők a helyi televíziózás műfajának, a fehérvári műhely pedig azóta is ontja magából a nagyszerű és tehetséges szakembereket. A Vörösmarty Rádió pedig napra pontosan 30 évvel ezelőtt, szeptember 24-én szólalt meg először az akkori 66,14 MHz-es frekvencián.

Cser-Palkovics András köszöntötte az ünneplőket a Városháza Dísztermében.

Fotó: Fehér Gábor

Évtizedek teltek el, de Székesfehérvár két fontos és meghatározó közösségének céljai mit sem változtak: hiteles tájékoztatást nyújtani a helyieknek és a környéken élőknek, az őket körülvevő legfontosabb történésekről. A kerek évfordulókat a két média egykori és jelenlegi munkatársai együtt ünnepelték a zsúfolásig megtelt Városháza Dísztermében, ahol az egy négyzetméterre eső újságírók száma bizonyára rekordot is döntött kedden délután. A jeles esemény háziasszonyának, a Fehérvár Televízió műsorvezetőjének Kovács Szilviának a köszöntő szavai egyszersmind tökéletesen leírták a jubileum lényegét:

A kerek évfordulók apropóján gyűltünk ma össze, hogy a múlt hőseit ünnepeljük, a jelen alkotóit köszöntsük, és a jövő újságíróit biztassuk!

A megjelenteket Cser-Palkovics András polgármester is köszöntötte, méltatva a városi televízió és rádió történelmét, alapítóit, egykori és jelenlegi munkatársait. A dupla születésnapot pedig a magyar médiatörténet egyik kiemelkedő eseményének nevezte. Mindemellett beszélt a két média szerepéről is, ami nem csak a múltban, de a jelenben is megkérdőjelezhetetlen Székesfehérváron és agglomerációban élők számára egyaránt, sőt, mint fogalmazott,

a mai modern technológiai eszközök okán szerencsére arra is van lehetőség, hogy egy itt rögzített képanyag, vagy éppen hanganyag eljusson az országos médiába is, és vigye ennek a városnak, a város közösségeinek hírét.

Meszleny László, a Médiatanács tagjaként ünnepi beszédében hangsúlyozta, fontos hogy a helyi hírközlés úttörőiként Székesfehérvár példát adott az országnak, a Fehérvár TV és a Vörösmarty Rádió szerepét pedig nélkülözhetetlen nevezte, hiszen senki más nem fogja a Székesfehérvár és környéken élők krónikáját hitelesen megírni, elkészíteni, megfilmesíteni vagy hangban továbbadni.