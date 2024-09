Az utolsó állomásához, egy sziget megkerüléséhez érkezett a tizennegyedik alkalommal megrendezett Défi Azimut elnevezésű vitorlásverseny, amely a Vendée Globe-on induló IMOCA hajókat és kormányosaikat teszi próbára ezekben a napokban a franciaországi Lorient közelében, az Atlanti-óceánon.

A negyvennyolc órás kihívás alkalmával Szabi rajtja igen jól sikerült, de a félszeles menetben a korszerűbb, sokkal drágább, gyorsabb hajók hamar leelőzték. De sebaj, ennek a versenysorozatnak minden induló számára az a célja, hogy még egyet vitorlázzanak a nagy megmérettetés, a Vendée Globe előtt. Ez nincs másként a New Europe esetében sem. A verseny eredeti hosszát az időjárás miatt és biztonsági okokból lerövidítették, aztán kiderült, hogy a tizennyolc hajóra szűkült mezőny eleje túl hamar befutott volna, így végül mégis meghosszabbították a pályát.

A Défi Azimut mezőnye a magyar hajóval

Fotó: Liot Jean-Marie / Defi Azimut

A lényeg az, hogy szombaton 17 óra 14 perckor Weöres Szabolcs teljesített egy újabb próbát a Vendée Globe előtt és befutott a magyar hajó fedélzetén Lorient-be, maga mögött tudva a Défi Azimut negyvennyolc órás versenyét. Értékelése szerint az utolsó tesztelés remekül sikerült, a hajó két nap, két óra és tizennégy perc alatt minden gond nélkül teljesítette a távot, miközben az összes műszer jól működött. A kihívás feladatai közé még belefért számára néhány extra vitorlacsere és vitorlatesztelés is. A verseny másik célja a magyar sportember csapata számára az volt, hogy a kötelezően leadandó drónos és egyéb videós felvételek is elkészüljenek, mert bármilyen furcsa, a Vendée Globe-on való részvételhez minden indulónak ez kiszabott feladat, ráadásul mindenféle tartalmi és formai feltételeknek is meg kell felelniük. De ezzel a Défi Azimut idei kihívása még nem ért véget, következik a Groix sziget megkerülése! Leszámítva persze szegény Romain Attanasiót, aki árbócát vesztette, de szerencsére a francia versenyző hajóján senki sem sérült meg.

Kötelező feladat a Vendée Globe előtt a fényképfelvételek elkészítése is

Fotó: Curutchet/Défi Azimut, Liot Jean-Marie/Defi Azimut

Weöres Szabolcs Fa Nándor nyomdokaiba lépve és mentoráltjaként második magyarként indul majd el a vitorlázás Everestjének is nevezett Vendée Globe-on, a világ legnehezebbnek számító versenyén, amelyen a résztvevőknek egyedül, külső segítség és kikötés nélkül kell körbe hajózniuk a bolygót. A tizedik Vendée Globe 2024. november 10-én rajtol Les Sables d’ Olonne-ból.