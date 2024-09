Az északról érkező fecskecsapatok komoly bajba kerültek – figyelmeztet a Sóstó Vadvédelmi Központ is, miközben sorra kerülnek fel az utakon vergődő, legyengült fecskékről készült videók a közösségi oldalakra. Olvasóink beszámolója szerint Csór térségében lépésben lehet haladni a közutakon, annyi madár kerül az autók elé.

A fecskék számára különösen kedvezőtlen a hideg, esős és szeles idő. A Magyar Madártani Egyesület felhívja a figyelmet, hogy az épületekre, a kerítésre, vezetékekre beülő fecsketömegek esetében valódi segítséget jelenthet a garázs, melléképület, lépcsőház, istálló megnyitása! Tartós eső idejére, illetve éjszakára nyugodtan be lehet zárni oda a madarakat! A fecskék így melegben tudják átvészelni a rossz időt, így akár egy-két nappal is tovább kibírják. Amint eláll az eső, nyissuk ki az ajtókat, hogy ki tudjanak repülni vadászni. Ezzel a módszerrel akár madarak ezreinek is hathatós segítséget tudunk nyújtani.

Aki biztonságos helyen gubbasztó fecskéket lát, és nincs módja őket megfogni, a legjobban teszi, ha nem megy a közelükbe. Ha a madarak megijednek, újra felszállnak, adott esetben az utolsó tartalékaikat a repülésre fordítva.

Az utakon vezessünk a szokottnál lassabban, fokozott figyelemmel a madarakra! Ha a fecskék láthatóan gyengék, elrepülni sem tudnak, érdemes befogni őket, egy ronggyal vagy papírtörlővel bélelt, teljesen zárt kartondobozba tenni, meleg, csendes helyiségben tárolni és értesíteni a legközelebbi madármentőket. Mivel rengeteg fecske érkezik hozzájuk, valószínűleg nagyon el vannak foglalva, nem tudnak házhoz menni. A megtaláló, ha módja van rá, vigye el a madarat a befogadóhoz.

A Sóstó Vadvédelmi Központ is segít a bajba jutott fecskéknek, de nem tudják mindet megmenteni. Így arra kérnek mindenkit, hogy aki tud, segítsen a madarakon! Az állatokat a legközelebbi hivatalos mentőközpontba lehet eljuttatni.