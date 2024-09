Minden évben eljön a szeptember 12, Mária napja, és ezzel együtt eljön a bodajki búcsú ideje is. Ilyenkor mindig megtelik a kegyhely, a mellette álló zarándokudvar, a kút környéke és a füves udvar is hívőkkel, miközben a templom környékén kirakodóvásár árusai kínálnak édességet, ékszert, ruhákat, kézműves termékeket, kegytárgyakat. A bodajki városközpont parkolójában forognak a körhinták, pezseg a megszokott búcsúi hangulat.

Szeptember 15-én, a hirtelen lehűlt időben a vásári forgatag elmaradt, a mozdulatlan körhinták láncairól, az ülőkék léceire csöpögött a szitáló eső. De nem csak az apró, szél hordta esőcseppek voltak mozgásban, hanem a hívők is. Megtelt imádkozókkal a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegyhely temploma, annak előtere és az udvar árkádokkal védett része is, hogy tanúi és részesei legyenek annak a közös imádságnak, melyet a megyéspüspök vezetett az ország legősibb, Szent István-i kegyhelyén.

Mórocz Tamás plébános, címzetes apát köszöntőjével, valamint a Boldog Gizella Katolikus Óvoda apróságainak műsorával kezdődött 10:30-kor az ünnepi szentmise, majd a püspök szólt a ünneplőkhöz.

– Eljöttünk ide, ebben a furcsa és szokatlan időben, amikor hideg van, aminek nem kellene lenni és esik, amit korábban annyira vártunk, és most éppen nem kellett volna, és szél is jön, ami talán lehet majd pusztító is, de mi itt vagyunk, mert az életünket Istenre akarjuk bízni, Mária oltalma alatt. Adja az Úr, hogy ez sikerüljön mindnyájunknak, és sikerüljön az Úr kegyelmét, mint ahogy Mária tette, nekünk is befogadni. Hogy az életünk Istennel, Isten jelenlétében eltelő élet legyen – fogalmazott a főpásztor, aki visszanyúlt ezer évet az ősi kegyhelyen.

– Azon helyen vagyunk, ahol Szent István az ő családjával, vagyis az első magyar Szent Családdal oly sokszor megfordult, imádkozott, erőt gyűjtött Istennél, és fényt kért tőle, hogy felismerje a teendőket, hogy biztosan lássa az utat, azt az utat, amelyen nem csak neki kellett járni, hanem amelyen vezetnie kellett a magyarságot is. Azt a magyarságot, amiért imádkozott, amiért hittel és buzgón könyörgött. Tudunk-e mi is Szent István-i hittel és buzgósággal könyörögni? Nem csak magunkért, hanem a ránk bízottakért is? Érzünk-e felelősséget azért a valóságért, amelynek mi is mindannyian részesei vagyunk? – tette fel a nagy és örök kérdéseket Spányi Antal megyéspüspök.