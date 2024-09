A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány értékteremtő munkájaként jöhetett létre évekkel ezelőtt a Fejér vármegyei Közéleti Panteon a Halász-kastély kerítésének falán, éppen úgy, ahogy a Gárdonyi Géza Emlékház falán is Gárdonyban. Olyan személyiségeket megörökítő domborművek sorakoznak ezeken a falakon, akik a térség, az ország életében elévülhetetlen érdemeket szereztek. Ilyen Gróf Zichy János is, aki - fogalmazott szeptember 7-i avatóbeszédében Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetsége elnöke -, aki ezer szállal kötődik Fejér vármegyéhez.

-Itt született Nagylángon, és itt is hunyt el. Középiskolai tanulmányait részben Székesfehérváron a Ciszterciek Gimnáziumában végezte, volt Fejér vármegye tiszteletbeli aljegyzője, továbbá hosszú parlamenti képviselői pályafutása során az adonyi körzet országgyűlési képviselője is. De politikai, egyházi, gazdasági és civil munkásságának hatása messze túlmutat szülőföldjén - mutatott rá Halász János, kiemelve, hogy gróf Zichy János már egyetemi évei alatt is nagyon aktív szervező, közösségépítő munkát végzett a tanulás mellett. Egyik alapítója volt a Szent Imre Önképző Egyletnek, 1894-től, 26 évesen a főrendiház tagja lett, két évvel később pedig már országgyűlési képviselővé választották.

Az irányító

- Pályája során mindig irányító egyéniség volt - irányító egyénisége volt a katolikus társadalmi mozgalomnak, s az e körbe tartozó egyesületek legtöbbjében vezető tisztséget töltött be. Megalapította a Keresztény Fogyasztási Szövetkezetet, megalakulásától kezdve elnöke volt az Országos Katholikus Szövetségnek, és kétszer volt miniszter. Kultuszminiszter volt 1910. március 1-től 2013. február 26-ig, majd jött egy egy izgalmasabb dátum: a második minisztersége 1918. május 8-tól október 31-ig tartott.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Halász emlékeztetett: kultuszminiszterként ő szervezte meg és állította föl a görögkatolikus magyar püspökséget. A háború után titokban részt vett a Tanácsköztársaság idején Bécsben szervezett ellenforradalmi mozgalomban is, 22-től ismét nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő volt, egészen 1944-es haláláig. 1925-ben létrehozta a Keresztény Gazdasági és Szociális Pártot, majd 1934-ben Habsburg Ottótól megkapta az Aranygyapjas rend kitüntetést. Elnöke volt a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia igazgatótanácsának és a Nemzeti Zenedének. A gazdasági életben is jelentős szerepet töltött be. Elnöke volt a Magyar Földhitel Intézet igazgatóságának, tagja volt az Első Magyar Általános Biztosító Társaság és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatóságának is. Felsorolni is hosszú, de láthatjuk, hogy minden területen szolgált, és minden területen áldozatkészen tevékenykedett - sorolta az országgyűlési képviselő, kiemelve, hogy Zichy János egyébként az aktivitásával fiatal korától egészen haláláig nemzedékének példamutató és kiemelkedő személyisége volt.