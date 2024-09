Közösségeket, baráti társaságokat hozott össze a főzőverseny.

Fotó: Kecskés Zoltán

Csodálatos tárlat

Délután aztán megnyílt a több évtizedes Folyton-folt csoport kiállítása is, a hölgyek gyönyörű kézimunkáit két héten keresztül lehet megtekinteni a BBK kiállítótermében. Bizony-bizony volt és lesz is mit megtekinteni az érdeklődőknek, hiszen a csoport textillekből készült számos alkotása tárul a szemünk elé. Sőt, egy igazi különlegesség, egy közel 30 éves alkotás is helyet kapott a tárlaton. Mocsonoki Károlyné büszkén mutatta be a kezek munkáját a FEOL-nak.

Mocsonoki Károlyné, a Folyton-folt csoport vezetője büszke a társaság alkotásaira.

Fotó: Kecskés Zoltán

Születésnapi gála

Martonvásárra menni mindig izgalmas, olyan, mintha hazatérne az ember. Szombaton is oly sokszor hallottam, "büszke martonvásári" vagyok, hiszen ez egy olyan hely, ahol jó élni. Ebben elévülhetetlen érdemei vannak a 10. születésnapját ünneplő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központnak, amely az évek alatt a családok és a kisközösségek otthonává vált. Ahogy az egykori és jelenlegi igazgatónő, Pfiffer Zsuzsanna és Bocsi Andrea is fogalmazott, a BBK-ban otthonra leltek a helyi családok, akik igyénlik is egymás társaságát. A jubileumi alkalom pedig lehetőséget biztosított a közösségeknek, hogy megmutathassák magukat a színpadon.

Óriási show-t csaptak a helyi közösségek a BBK színpadán.

Fotó: Kortyis Dávid

Több mint 230 előadó lépett a deszkákra, köztük a Darázsderék Nyugdíjas Táncklub, a Nagy-Kuthy Dance Stúdió, a Dynamic Dance Crew, a Régi Szépek, a Százszorszép Táncegyesület és a Martonvásári Fúvózenei Egyesület is, utóbbi például hatalmas bejelentéssel is megörvendeztette a közönséget. A Vidékfejlesztési Program Keretén belül ugyanis, közel 10 millió forintost támogatás nyertek el:

Dynamic Dance Crew és Martonvásári Fúvózenei Egyesület csodálatos koprodukciója.

Fotó: Kortyis Dávid

– Különböző hangszereket, technikai eszközöket vásároltunk: klarinétot, fuvolát, harsonát, baritont, szaxofont, tabletteket és egy óriás projektort is. Köszönjük a támogatás és a helyi közösségek szeretetét, jár a taps! – mondta Pfiffer Zsuzsanna karmester.

Együtt ünnepelt a vidéki város közösségei a BBK-val!

Fotó: Kortyis Dávid

A születésnapon nem maradhatott el a 100 szeletes torta és a méltatás sem. Bocsi Andrea, a MartonKult igazgatónője és a leköszönő polgármester Szabó Tibor sem fukarkodott szép szavaktól. A polgármester úr megköszönte azt a szeretet, amit az elmúlt 14 évben a várostól és az itt lakóktól kapott és boldog születésnapot kívánt a BBK-nak!