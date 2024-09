Székesfehérvár leköszönő képviselő-testületének utolsó, szeptember 20-i közgyűlésén, az interpellációk sorában kért szót Szigli István képviselő, aki a következő testületben már nem folytatja a munkáját. Ennek apropóján kért szót Feketehegy-Szárazrét eddigi képviselője:

- Nem újdonság, de egyértelmű, hogy október elsejével megszűnik a megbízatásom, ezért nagy tisztelettel megköszönöm a hivatal dolgozóinak az együttműködését az elmúlt időszakban. Külön köszönöm polgármester úrnak és főjegyző úrnak a napi munkákban való közreműködést. Köszönöm a cégvezetőknek, azon belül is a Városgondnokságnak és a Depóniának, hisz a napi munkák nagy része velük szorosan együttműködésben zajlott le – fogalmazott, s hozzátette: - Eredményes volt az együttműködésünk, úgy gondolom – mondta, majd kiemelte azokat a térségére vonatkozó tételeket, melyeknek megvalósítását a képviselő személyétől függetlenül kérte. Így megemlítette az elkerülő utat, a körforgalmat, a Palotai út felújítását, a Garzonház parkolójának építését, a kalandparkot, a szabadidőközpontot, illetve a szociális otthon külső hőszigetelését. Majd pedig még egyszer megköszönte az együttműködést, s jelezte: szívesen vállal bármilyen tevékenységet a továbbiakban is, amellyel a városért tud tenni.

Cser-Palkovics András polgármester ezt követően maga is megköszönte képviselőtársainak az elmúlt évek együttes és közös munkáját.

- Azt hiszem, hogy egy nagyon különleges és különlegesen nehéz, új kihívásokat rejtő és tartogató ciklus volt ez a mostani. Elég csak arra gondolni, hogy amikor 2019 őszén elkezdtük ebben az összetételben a munkát, senki nem gondolta volna, hogy néhány hónap múlva a világ teljesen megváltozik és egy pandémián keresztül egy teljesen új élethelyzetbe kerülünk, testületként, közgyűlésként, a város működtetése vonatkozásában is. Ám a ciklus sajnos egyéb negatív meglepetéseket is hozott, gondolok itt a háború szörnyűségeire, annak a menekültügyi, illetve energiára gyakorolt hatása tekintetében következményeire is. Emellett szerintem – hangsúlyozta a város vezetője - ebben a ciklusban elvégzett munkájára is büszke lehet mindenki, aki ennek a testületnek tagja.

A zárt ülést követően szűk körben is megköszönte a képviselők munkáját a polgármester.