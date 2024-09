Növényegészségügyi probléma nálunk egyáltalán nem volt idén, teljesen egészséges fürtöket tudtunk begyűjteni. Az aszályra változatosan reagáltak a szőlőültetvények. A fiatalabb szőlőket eléggé megviselte a hőség, és a magasabban fekvő, rosszabb vízháztartással rendelkező területeken lévőket is. Ezeken a helyeken a termésmennyiség is elmaradt a várthoz képest, úgy 15-20 százalékkal. A vízzel jobban ellátott területeken termő szőlők, különösen az öreg tőkék, nagyjából hozták az előzetes várakozásokat. A minőség jó, a mustfokok jók, sőt, már-már túl jók, gondolok itt a kék szőlőkre, illetve a rozé alapanyagokra. Egy Ezerjó esetében nem gond a 13,5 alkohol, hiszen egy határozottabb, férfias fehérbor esetében nem gond ha tüzes, de a rozéknál ez majd érdekes lehet.–mondta Varga Máté.

Kell adni a bornak egy kis időt

A szakembert megkérdeztük arról is, hogy hogyan, mennyire gyorsan tisztulnak az új borok, illetve hogy mikor lesz piacképes a 2024-es évjárat egyik-másik képviselője?

–Várhatóan lesz pincemunka bőséggel, mert sok esetben nagyon sok volt a színanyag, és nem csak a kék, hanem a fehér szőlők esetében is sok volt a polifenol. A musttisztításokat próbáltuk minél gyorsabban elvégezni, de kapacitáshiány miatt ez most nehezebb volt a megszokottnál, ugyanis egy hónap alatt le kellett zavarni a szüretet, ami általában két hónapig szokott tartani. Az új borok szépen alakulnak, így a közeljövőben piacra is kerül egyik-másik, például az Irsai és a Zenit, de már a Chardonnay is kész, derített bor. Igaz, még nem szűrt, de már alakul. Persze van még egy két erjedő tételünk is, így az Ezerjó és a Kékfrankos rozé. A Móri Bornapokon már kóstolható lesz folyó borként pár új tétel, de csak a pincében. A rendezvénytéri faházban csak a palackozott 2023-as évjáratú borokkal fogunk megjelenni. Nem vagyok annak híve, hogy siettessük a bort és gyorsan lepalackozzuk. Kell adni a bornak egy kis időt, hogy stabilizálódjon és hogy az illat és az aroma tartósan megmaradjon benne.