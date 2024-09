Korábban már beszámoltunk róla, hogy több település mellett Vajtán is elkészült a szennyvízelvezető csatornázási beruházás. Elmondható tehát, hogy újabb mérföldkőhöz érkeztek Dél-Fejérben azzal, hogy Bikáccsal, Pálfával, Pusztahencsével és Györkönnyel közös beruházásban elkészült Vajta szennyelvezető- és tisztító hálózata is. A beruházás keretében összesen 70 kilométer hosszon, több mint 2000 háztartást érintően korszerű, gazdaságos és környezetkímélő technológia került kiépítésre, lakossági hozzájárulás nélkül, teljes mértékben hazai és uniós forrásból. Már most rendkívül magas a rákötések aránya mindegyik településen, év végére pedig várhatóan elérik majd a 90%-os rákötöttséget is.

Vajta alpolgármestere Sipos Tamás képviselte a települést a rendezvényen.

Fotó: Facebook - Vajta település

Varga Gábor Dél-Fejér országgyűlési képviselője közösségi olalán a következőket írta, az előre mutató beruházás kapcsán: – Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ennek az itt élők életét megkönnyítő projektnek a megvalósításához. Dolgozunk rajta, hogy a még csatornázatlan településeink is mihamarabb sorra kerüljenek a közeljövőben. –