Szenior örömtánc foglalkozásokat indított Ozsváth Ágnes testnevelő szakos tanár és képzett szeniorörömtánc-oktató a Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtár aulájában. Ozsváth Ágnes régóta tart mozgásfejlesztő foglalkozásokat gyermekeknek a helyi óvodában, és több mint harminc éve vezet csoportos edzéseket felnőtteknek. Nemrégiben pedig úgy gondolta, hogy mivel sok korosztályt megmozgatott már, elkezdhetne foglalkozni az idősebb korosztállyal is. – Keresni kezdtem, hogy milyen lehetőségek vannak e téren, s így találtam rá a szenior örömtáncra, hamarosan pedig megszereztem a szenior örömtánc oktatói képesítést – meséli Ágnes, hozzátéve, hogy az első csoportjával már túl is vannak az első foglalkozáson.

A szenior örömtánc ötven év felettieknek szól, lényege, hogy az idősödő embereknek olyan közösségi élményt adjon, amelynek más egyéb haszna is van. A szenior örömtánc tulajdonképpen mozgás, öröm és agytorna, tánctudás pedig nem szükséges hozzá. A résztvevők minden foglalkozáson megtanulnak több különböző, ám egyszerű koreográfiát, amelyet a memorizálás után eltáncolnak. A cél, hogy egy óra alatt minél több különböző koreográfiát tanuljanak meg, melynek során a szerepeket is váltogatják. Ugyanis a szenior örömtánc egyelőre inkább a hölgyek körében aratott sikert, így aztán urak híján a férfi táncpartner szerepét is hölgyek öltik magukra. Ami egyébként egyáltalán nem baj, hiszen ezzel is változatosabbá válnak a feladatok, hiszen nem egy, hanem két szerepet kell megtanulni – mondja a táncoktató.

A koreográfiákat a résztvevők életkorának megfelelően alakítják ki, így azok nem tartalmaznak például akrobatikus elemeket, hanem csupa olyan mozdulatsort, melyeket az idősebbek is könnyen el tudnak végezni. – Természetesen senkinek sem kötelező végigmozognia az egy, esetenként másfél órát, mindenki addig vesz részt a mozgásban, ameddig szeretne, és úgy érzi, jól esik neki a mozgás. Oktatóként figyelembe veszem a résztvevők egyéni szempontjait, így ha például valakinek fáj a térde, akkor olyan mozdulatsort mutatok neki, amely kíméli a térdeit – nyugtatja meg mindazokat Ozsváth Ágnes, akik bár szívesen csatlakoznának az örömtánchoz, aggódnak amiatt, hogy esetleg nem bírnák tartani a lépést.