Legutóbbi cikkünkben Fellegvári Lászlót, a Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezetének főszervezőjét szólaltattuk meg, aki elmondta, hogy ugyan a megyeszékhelyen még gyerekcipőben jár a kezdeményezés, de szeptember elején elindul az első ’próbálkozás’ és a Bicibusz minden pénteki tanítási napon Feketehegy-Szárazrétről gyűjti be az utasait, akiket a szüleik, illetve szükség esetén a kerékpárosklub aktivistái kísérnek iskolába reggelente, majd délután vissza az indulási pontig.

Hat gyermekkel és hat felnőtt kísérővel indult az első Bicibusz

Mivel múlt héten elkezdődött az új tanév, ezért ismét felvettük a kapcsolatot Fellegvári Lászlóval, hogy az első alkalom tapasztalatairól kérdezzük.

Mint mondta a május végi próbajárat után szeptember 6-án ismét elindult a Bicibusz Feketehegy-Szárazrétről, melyhez hat gyermek csatlakozott, akikre hat felnőtt kísérő vigyázott útjuk során, beleértve a Magyar Kerékpárosklub négy aktivistáját.

Cél: a kerékpáros közlekedés népszerűsítése

– A célállomás most csak a kis Teleki általános volt, de ezen kívül még 4 másik iskolához is van tervezett útvonalunk, ahová igény esetén el tudjuk kísérni a regisztrált gyermekeket. De ezeken az útvonalakon felül is szeretnénk minél több járatot indítani a városban, hiszen általános célunk a kerékpáros közlekedés népszerűsítése – árulta el a feol.hu-nak a főszervező, akitől megtudtuk: már érkezett hozzájuk olyan szülői megkeresés is, hogy a Rákóczi Ferenc suliba is indítsanak járatot. Ám ez egyelőre nem szerepel a választható úticéljaik között, de amint nagyobb igény mutatkozik rá megtalálják a módját, hogy belevegyék.

Annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet a kezdeményezésre, valamint az autósok is jobban észleljék őket menet közben már beszereztek egy Bicibuszos reklámzászlót is, amit a menetet vezető kerékpár vázára erősítettek.

5 választható úticél

Jelenleg tehát még ’csak’ Feketehegy-Szárazrértől indul a Bicibusz minden pénteken 6:50-kor a Szamos utca-Új Csóri út sarkánál. Becsatlakozni két ponton lehet: először 6:55-kor a Dráva utca- Új Csóri út sarkánál, illetve 7 órakor a Régi Csóri út 14. szám – állatorvos – alatt. A választható úticélok között pedig jelenleg az István Király Általános Iskola, a Vasvári Pál Általános Iskola, a Bory Jenő Általános Iskola, a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola és a Munkácsy Mihály Általános Iskola szerepel.