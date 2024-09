Elkészült az a székely hőlégballon, melyet 2018-ban tervezett meg egy csapat székelyföldi és székesfehérvári magyar. Megépítése érdekében hat évvel ezelőtt gyűjtésbe is kezdett az erre létrehozott Székelyballon Egyesület, mely a támogatásoknak köszönhetően valóra válthatta álmát. Sági István, a projekt résztvevője a feol.hu-nak akkor is elmondta: céljuk nemcsak a hőlégballon létrehozása volt, de a székely kultúra népszerűsítése és a közösség összekovácsolása is. „Azt szeretnénk, hogy hirdethessük az égen is, van egy székely magyar nép a Kárpátokban, melynek minden napja a kultúrájuk, szellemiségük megmaradásáról szól. Van-e szebb szimbólum erre, mint egy székelyballon?”

Lőrincz Miklós, a Nyárádballon Sportegyesület vezetője, a Székelyballon Egyesület alelnöke a feol.hu-nak így mesélt nagy örömmel a tervek megvalósulásáról és a kezdetekről:

— 2015-ben álmodtuk meg a székely ballont, majd egy társunk elhunyt, így újra felmerült a ballon létrehozásának fontossága. Ezért hoztuk létre a Székelyballon Alapítványt, melynek segítségével megkezdhettük a támogatások gyűjtését. Az elmúlt években cégek és magánszemélyek is hozzájárultak célunk eléréséhez, melynek ára 2018-ban még 42 ezer euró volt, 2024 év elején pedig, a rendelés leadásakor 50 ezer euró.

A székely ballon megálmodóinak szívében furcsa érzés kelt életre: az éveken át tartó reménykedés helyét öröm, mondhatni gyermeki öröm vette át, mondja Lőrincz Miklós és Sági István.

— Az év elején, amikor a rendelést leadtuk, nagyon különös érzés volt. Maga a tény is szinte hihetetlennek tűnt, hogy megvalósul egy álom, amely éveken át csak elmélet volt. Amikor pedig valójában átvettük a ballont, büszkeség, gyermeki öröm töltött el bennünket. Az avatása szeptember 27-én, pénteken lesz, szűk támogatói körben, Vármezőben. Felfújjuk, majd katolikus püspök szenteli fel és pezsgővel koccintunk az ünnep alkalmából. Repülni ugyan most még nem fog ezen a héten, ám terveink szerint a ballon engedélyei jövőhétre megérkeznek, így útnak is indulhat.