Szeptember 7-én, szombaton 15:00 órakor a Kisfaludi Közösségi Ház családi délutánjának első vendégei Harry Potter, Hermione és Voldemort lesznek, akik egy interaktív műsor keretében lépnek színpadra, s különböző feladatok elé állítják a közönség soraiban helyet foglaló gyerekeket.

16:00 órától Madarász Ildikó egyszerűen elkészíthető, finom és egészséges szendvicskrémek receptjeit osztja meg az érdeklődőkkel, akik meg is kóstolhatják majd a krémeket.

Mindemellett lesz repülőgépmakett-bemutató és -készítés, nemezelés, társasjátékok a Tigris és Eufrátesz Társasjáték Klubbal, pingpongozási lehetőség, és büfé is. Az eseményen jelen lesznek a Fema Állatmentők is, akik állatsimogatóval készülnek, s örömmel fogadnak adományokat is a mentett állatok segítésére. Végül 19:00 órakor utcabál kezdődik a JAM Showband-el.