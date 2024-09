Lasztovicza Gábor, az EFOTT Kft. ügyvezetője szeptember 30-án, hétfőn tartott lakossági tájékoztatót Sukorón, ahol a rendezvény kezdeteit elevenítette fel: az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója az ország egyik legrégebbi fesztiválja, mint mondta, 1976-ban indult útjára, tehát 2026-ban lesz 50 esztendős. Eredetileg a KISZ volt a tulajdonosa, s rendezte mindig máshol a programokat. A rendszerváltás után – köztestületi mintára - egy civil szervezet vette át a rendezvény szervezését.

- A mi küldetésünk, hogy az egyetemi közösségek építését, megmaradását segítsük - fogalmazott, s hozzátette: - A ma egyetemre járó gyerekek segítik, tanítják, gyógyítják majd a mi gyerekeinket. Ezért is fontos számunkra ez a küldetés.

Idén közel 400 nappali programot szervezett az EFOTT, emelte ki az ügyvezető, ahogy azt is: húsz felsőoktatási intézmény s közel negyven civil szervezet mutatkozott be a fiataloknak a fesztivál keretében, melyre 56 ezer látogató érkezett 2024-ben. AZ EFOTT 37 és fél hektáron terül el, a parkolóval, fesztiválterülettel s a nappali programok helyével együtt. Ez javarészt állami terület, a Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében, de az önkormányzattól és magánszemélyektől is bérelnek területeket. A tókörnyéki lakosoknak évek óta biztosított ingyen jegy a továbbiakban is rendelkezésre áll majd - emelte ki Lasztovicza Gábor, s hozzátette: a strand területén, a part menti sáv gondozása folyamatos, a keletkezett hulladék 95 százalékát pedig újrahasznosítják.

A sukorói lakosság részéről számos kérdés érkezett, többek között a zajterhelés apropóján. Az ügyvezető kifejtette: minden, a hatósági előírásokban szereplő intézkedést megtesznek, s igyekeznek fejleszteni folyamatosan a fesztiválon alkalmazott hangtechnikát is. A központ kapcsán pedig azért nem készült zajterhelési vizsgálat, mert az nem egyenlő az EFOTT programjaival – válaszolta egy kérdésre Lasztovicza -, tehát ott nem várható az a zajterhelés, ami a fesztiválon. A rendezvényen érzékelhető zaj a lakosság számára kardinális kérdésként jelent meg tehát a tájékoztatón, ahogy a Fiatalokért Központ jövője és a területét érintő természeti környezet védelme is. Az EFOTT vezetője kijelentette: a lakossággal együttműködve hajlandóak az általuk megjelölt akkreditált, hivatalos zajterhelés mérő szervezettel is kooperálni. A lakosság, hangzott el a fórumon, jelentősebb kompenzációt, magasabb bérleti díjat képzelne el azokért a jelenségekért, amelyeket közel egy hónapon keresztül a érzékelnek a sukoróiak az EFOTT programjai kapcsán.