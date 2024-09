A kellemes szeptemberi időjárást is kihasználva, sok család látogatott el a harmadik alkalommal megrendezett Castrumra és a Föveny-napi Ifjúsági Hadtörténeti Találkozóra. A sportos életre való ösztönzés mellett célja volt a szervezőknek, hogy megmutassák a Gorsium Régészeti Park és környéke római kort követő történelmét hagyományőrző csapatok segítségével. Kiemelt szerepet kapott a huszárság ebben az évben, és természetesen ezúttal is bemutatkoztak a mai kor katonái: volt például ruházati bemutató a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisának közreműködésével, de szimulátorok és robotkutya is várta az érdeklődőket a Bálna Honvédelmi Központnak köszönhetően.

A programot Vargha Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes nyitotta meg.

„Harmadik alkalommal találkozunk itt, a Gorsium Régészeti Parkban és olyan sok minden ötvöződik ebben a rendezvényben, hogy szinte felsorolhatatlan." – fogalmazott Vargha Tamás, aki köszönetet mondott minden szervezőnek a színes program létrehozásáért.

„Sok mindennel lehet itt találkozni, különböző korok katonáit láthatjuk az elmúlt évszázadokból, de itt vannak a legmodernebb szimulátorok is. - Pletser Ádám, az iGenerációért Egyesület elnöke köszönetet mondott a Honvédelmi Minisztériumnak, mely az idén is támogatta a rendezvényt. Ezt követően oklevelet adtak át minden résztvevő egyesületnek és a Magyar Honvédség képviseletében jelen lévő csapatoknak, szervezeteknek.

A megnyitót Ruff Tamás vezényletével a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar műsora színesítette. Az eseményen részt vett Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója, valamint Belényesy Károly, Székesfehérvár Önkormányzatának közgyűjteményi főtanácsosa. A rendezvény közreműködői voltak még: a Pápai Huszár Egyesület, az I. Gyermekhuszár és Tüzér Bandérium, Fonyód, valamint a Koppánymonostori Történelmi Hagyományőrző Egyesület, Egyesült Erő Hagyományőrző Baráti Kör, Veresegyház Katonai Hagyományőrző Egyesület, Mikecz Kálmán Huszár Bandérium, Magyar Polgári és Katonai Hagyományőrző Egyesület, 32. Esterházy gyalogezred Hagyományőrző Egyesület, valamint a Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázisa és a BÁLNA Honvédelmi Központ.