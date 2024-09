A Viktória Rehabilitációs Központ támogató alapítványa a Mozgássérültek Viktória Rehabilitációs Alapítvány, amelynek kuratóriumi tagja Szavas József, a Viktória Pódium megálmodója. A jótékonysági estek meghívott szereplői nem kapnak pénzbeni juttatást a szereplésért, a közönség pedig adomány formájában fizet belépőt, melynek ajánlott összege kétezer forint, de mindenkire rá van bízva, hogy mekkora összeggel szeretne vagy tud segíteni. A befolyt összeget a Viktória Rehabilitációs Központ fenntartására fordítják.

– Kezdetben négy területről hívtunk meg egy-egy érdekes személyiséget, akik a zene, az irodalom, a mozgás vagy a kézművesség világába kalauzolták el az érdeklődőket. Mindig a meghívott vendégek személye érdekes, hogy miről beszélnek, az rájuk van bízva. Járt már nálunk költő, újságíró, riporter, irodalomtörténész, táncosok, együttesek és szólisták, szobrász, festő, de volt bűvész is, vagy éppen mélytengeri búvár, extrémsportoló és Afrika-utazó is. A találkozók rendszerint interaktívak, s kötetlen beszélgetéssel zárulnak. Sokan azért is járnak a Pódiumra, mert ott találkoznak az ismerőseikkel, tehát az esemény kitűnő szórakozási és kapcsolatápolási lehetőséget is jelent – mondta el Szarvas József, aki azt is elárulta, mi alapján választja ki leendő vendégeit.

– Volt, hogy az ismeretségi körömből hívtam meg olyat, akiről úgy gondoltam, szívesen hallgatná őt a közönség, de előfordult az is, hogy a közönség javasolt leendő meghívottat. Legutóbbi alkalmunkon, szeptember 3-án, kedden az egyik meghívott vendég, Jancsó Gábor gitáros, zeneszerző volt, aki a közönség régi tagja. Ezúttal a Blahalouisiana Zenekar vezetőjeként mutatkozott be, s nagyon jól sikerült a szereplése. Két másik meghívott vendégünk pedig Smohay András művészettörténész, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum vezetője volt, aki a múzeum általa leginkább kedvelt műtárgyainak történetéről mesélt a közönségnek, valamint Varga Tibor (JavicK), aki Székesfehérvár és a fotózás nagy szerelmese, amiről mi sem tanúskodhatna jobban, mint a fényképei – ismertette a tizenkilencedik Viktória Pódium programját a program megálmodója.