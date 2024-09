Az Öreghegyi Közösségi Házba tizenegyedik alkalommal várták az érdeklődőket, akiknek lehetőségük volt részt venni általános állapotfelmérésen, kardiológiai vizsgálaton, csontsűrűség- és testösszetétel-mérésen, érállapot-szűrésen és mentális tanácsadáson is. Országosan egyedülálló és példaértékű az a fehérvári kezdeményezés, amelyet több mint tíz éve indítottak el a prevenció jegyében – emelte ki Östör Annamária öreghegyi önkormányzati képviselő, egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok.



A városrészi szűrőprogramok remek lehetőséget adnak arra, hogy a résztvevők pontos képet kapjanak egészségügyi állapotukról, tanácsokkal és további szakmai útmutatásokat követve vigyázzanak szervezetükre. Dr. Keresztury Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője elmondta, hogy hatvanan előzetes bejelentkezés alapján, időpontra érkeztek, de azok is sorra kerültek, akik nem regisztráltak előzetesen.



A szakemberek EKG- és egyéb kardiológiai vizsgálatokat, boka-kar index meghatározást, bőrgyógyászati szűrést, csontsűrűség-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést is végeztek. A több mint tízéves prevenciós programsorozat közös eredmény, melynek hátterét az önkormányzat biztosítja, stabil alapjait pedig azok a fehérvári egészségügyi szakemberek adják, akik rendszeresen végzik a szűréseket, konzultálnak, tanácsot adnak, és ha kell, további vizsgálatokra irányítják a résztvevőket - írja az ökk.