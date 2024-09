Szabadbattyánban egy tizenháromezer négyzetméteres római kori épületkomplexum fekszik a föld mélyén, melynek feltárást Nádorfi Gabriella régész kezdte el 1993-ban, a kutatások pedig azóta is tartanak. A Seuso-kincsekkel összefüggésbe hozható területen lévő komplexum Pannónia eddig ismert legnagyobb méretű, késő római kori épülete. A területről a Szent István Király Múzeum (SZIKM) munkatársa, Rétfalvi Teofil készített drónfelvételeket, amelyeken egy egykori kőépület nyomai rajzolódtak ki az épületkomplexum déli irányában – tájékoztatott az ÖKK.

Mit rejt még a föld?

Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója elmondta, még idén szeretnék elvégezni a terület geofizikai felmérését is. –Részben a Nádorfi Gabriella által beszerzett adatokból, részben pedig a vele együtt dolgozó egyéb szakmák képviselői által begyűjtött információkból tudjuk, hogy ez az épületkomplexum nem magában állt. Nem egy vidéki villát kell elképzelni, hiszen körülötte utcák, épületek is voltak – ismertette a föld alatti épületegyüttes ismérveit a múzeum szakmai igazgatója.

A geofizikai felmérés segíthet annak kiderítésében, hogy a Seuso-épületkomplexum területén pontosan mi és hol helyezkedett el. Korábban Nádorfi Gabriella is felvetette, hogy magát az épületkomplexumot egy belvárosias rész vehette körbe. Az elmélet alátámasztásához a szakemberek ezidáig csak részeredményekkel rendelkeztek, egészében azonban nem volt látható az egykori utcahálózat. A részletek kiderítése segítene feltárni a szabadbattyáni helyszín eredeti funkcióját is. Kovács Loránd Olivér arról beszélt, hogy jelenleg szórványos adataik vannak, hiába zajlik a környék kutatása több mint 150 éve az aktuális régészeti módszerekkel. Ebbe beletartozik déli irányban egészen Gorsiumig, illetve északi irányban akár Nádasdladányig is az egykori Sárvíz folyó menti szakasz. Jelenleg annyi tudható, hogy egy nagyjából negyven kilométer hosszú és a Sárvíz egykori oldalain egy egy-egy kilométer szélesen elterülő településhalmaz húzódhatott a területen.