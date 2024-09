Eljött többek között Balsay István, a vármegyeszékhely korábbi polgármestere, a Magyar Kosárlabda Szövetség alelnöke, Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrászművész, az Olimpiai Emlékmű alkotója, Bogyay Elemér, a torontói Magyar Ház korábbi igazgatója, a kanadai emigráció egykori vezetője, a Videoton labdarúgóinak képviseletében Németh János és Tiber László, verset mondott Németh Nyiba Sándor olimpikon, költő és zeneszerző. Az ünnepséget Cserta Gábor dalai foglalták keretbe, aki elénekelte Bobory Zoltán két versét is, melyeket az 1952-es olimpia világraszóló eredménye ihletett.

Kű Lajos és Oláh Tibor

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Oláh Tibor végvári hangulatba öltözött hagyományőrző egy megrendítő díszlövéssel nyitotta a megemlékezést, majd a résztvevők elénekelték a Himnuszt.

– Amikor itt állunk egy különlegesen szép emlékmű előtt, azokra a magyarokra gondolunk, akik kivételesen jelentős, fontos, maradandó teljesítményt nyújtottak annak a nemzetnek a történelmében, amelyhez Isten akaratából mi is tartozunk – mondta köszöntőjében Spányi Antal megyés püspök. – Fontos, hogy az emlékezetünkből ne törlődjenek ki, ne felejtsük el azokat, akik nevet szereztek maguknak az életükkel és teljesítményükkel. Legyenek azok sportolók, akikre emlékeztet ez az emlékmű, legyenek azok művészek, mint amilyen ennek az emlékműnek az alkotója is, legyenek tudósok, vagy bármilyen magyarok, akik megállták a helyüket. Fontos, hogy őrizzük és idézzük az emléküket. Ám nem elég ezt megtenni, ennél sokkal fontosabb, hogy a szellemiségüket meg tudjuk sejteni, őrizni és befogadni, majd képesek legyünk továbbadni a gyermekeknek, a fiataloknak. Mindazoknak, akikben magyar szív dobog, akik tudják, mit jelent magyarnak lenni, akiket meg akarunk tanítani arra, mi a magyar. Amikor vállaljuk ezt a munkát, önmagunkkal, a történelemmel és a jövővel is szembesülünk. Szívből kívánom, hogy ez az emlékmű és ez a mostani megemlékezés is járuljon hozzá ahhoz, hogy minél több fiatal tudja megbecsülni a nagyjainkat, ismerje meg az életüket, mind többen kapjanak ahhoz indíttatást, hogy kihozzák magukból, ami Isten kegyelméből és akaratából bennük van. Legyen ebben segítségükre a Jóisten és legyen áldása a hősökön, akikre most emlékezünk, akik előtt fejet hajtunk és azon a munkán, amely ránk vár, hogy az ő szellemiségüket tovább adhassuk!