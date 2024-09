– Elnök úr, miként érezte magát itt a megemlékezésen?

– Az első szavam a meghatódottságé. Nagyon szép volt emlékezni először az 1952-es hősökre, a tizenhat aranyéremre, a nemzetek közötti pontversenyben a harmadik helyezésre, amit azóta sem tudtunk még csak megközelíteni sem. Holnap lesz Kocsis Sándor születésének a 95. évfordulója, róla is megemlékeztünk. Egy kínai mondás szerint, akinek a nevét kiejtik vagy kőbe vésik, az még nem halt meg, itt él közöttünk. Itt van a magyar sport Aranykönyve, Melocco Miklós szobrászművész fantasztikus alkotása, amely mellett méltó módon megemlékeztünk „Kockáról”, azaz Kocsis Sanyiról, vagy ahogyan a spanyolok hívták, Cabeza de Oro-ról, az Aranyfejről. Köszönöm Kű Lajosnak a lelkesedését, a szűnni nem akaró tenni akarását a Kárpát-medence magyarságáért, a labdarúgásért, örökségünk megtartásáért. Volt idő, hogy én magam anyagilag is támogattam a tevékenységét. Sokat jelent Kű Lajos személye, mert ő egy olyan ember, aki maga is bizonyított a pályán, és most, élete második, fontos hullámában a közösségért dolgozik nagy lelkesedéssel.

Schmitt Pál: „Az egész ország példaképei lehetnek a nagy művészek, a nagyszerű sportolók”

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

– Miként látja, eredményes lehet a törekvés, amellyel olyan példaképeket állít a fiatalok elé, akiknek neve az Olimpiai Emlékművön is olvasható?

– Példaképek nélkül nem megy az élet. Az ember az első példaképét a családjában kapja, aztán később az iskolában, a baráti körben. Az egész ország példaképei lehetnek a nagy művészek, a nagyszerű sportolók. Nagyon sok gyerek 1952 után vagy később, a hatvanas években is szeretett volna Takács Károly, Szőke Kató, Gerevich Aladár, vagy éppen Kocsis Sanyi lenni. Itt az emlékműre fantasztikus nevek lettek felvésve. Fontosak a példaképek, ezért úgy is kell viselkedni, a mostani friss, párizsi olimpikonoknak tudniuk kell, hogy szem előtt vannak, mert életük követendő példa. A következő generáció arra a mondatra épül, hogy „Én is szeretnék valaki lenni!”

– Jó ötletnek tartja, hogy akár az iskolákban is tanítsanak róluk, például Helsinki sporthőseiről?

– A mindennapos testnevelés elsősorban fizikailag mozgatja meg a gyerekeket, amire bizony nagy szükség van. Azért, hogy a diákok emlékezzenek a nagy művészekre és az olimpikonokra, vannak megfelelő tantárgyak, de akár az osztályfőnöki órák is kiváló alkalmat adhatnak a megemlékezésre egy-egy évforduló, vagy születésnap kapcsán. Én magam azt kezdeményeztem, hogy szülessen egy virtuális sportmúzeum, amelyben mindenkit meg lehet találni, aki valaha válogatott sportoló volt, ennek lett az elérhetősége a hajramagyarok.hu oldal. Ha valaki erre a címre rákeres, ma már 3500-nál is több olyan sportolót talál, aki valaha magán viselhette a címeres mezt. Ezek nagyon fontos célok.