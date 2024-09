A rendőri pálya hosszú távon is biztonságos, színes lehetőségeket tartogat mindazoknak, akik erre az útra térnek – ez rajzolódik ki abból a beszélgetésből, melyet a feol.hu készített Kelemenné Mészáros Erika, címzetes rendőr őrnaggyal, az Utánpótlás Tervezési és Toborzó Alosztály megbízott vezetőjével.

- Mindenkinek van lehetősége jelentkezni a rendőrség kötelékébe - legyen akár fiatal, középkorú vagy idősebb -, akkor is, ha talán nem tervezett korábban ezzel a pályával, ám most, valamilyen személyes élményből fakadóan megszólítást kapott. A civil végzettségűek számára is remek képzési lehetőségeink vannak.

Képzési lehetőségek

- Több képzésünk is van, számos nyitott pozíció és karrierlehetőség áll rendelkezésre a rendőrségen, amelyek betöltésre várnak: így például tiszthelyettesként közbiztonsági rendőrjárőr pozícióba érkezhetnek hozzánk tíz hónapos képzést követően az állampolgárok. A tíz hónapos képzésünknél a bemeneti feltétel - nagyjából megegyezően a többi nyitott álláshelyünkkel -, mindig háromféle alkalmassági vizsgálattal jár: egészségügyi szűréssel, pszichológiai, valamint fizikai alkalmassági vizsgálattal. A megfelelést követően a jelentkezők bekerülnek a képzési programba, ahol az első két hónapban munkavállalóként kötünk velük munkaszerződést, majd azt követően már hivatásos állományba kerülnek. A képzés teljes ideje alatt kapnak tehát munkabért is. Az elméleti képzés hét hónap időtartamban valamelyik rendőrségi képzőhelyen történik. Általában a lakhelyhez legközelebbi képzőhelyre szoktuk orientálni a jelentkezőket. Az utolsó három hónap gyakorlati képzés, melyet a leendő kollégák már azon a területen, illetve rendőrkapitányságon töltenek el, ahol majd a tényleges szolgálatukat megkezdik.

A rendőrség égisze alatt működik továbbá a Miskolci és a Körmendi Rendvédelmi Technikum, ahová a középiskola elvégzését követően, érettségi után jelentkezhetnek a diákok, akik kétéves képzést követően tiszthelyettesként, hivatásosként kerülhetnek a rendőri pályára. Jelentkezhetnek továbbá a technikumba a rendészeti orientációs képzésből kikerült volt tizenharmadikos diákok is – ők, rendész technikusokként, másfél éves képzést követően végeznek – mutatott rá az őrnagy.