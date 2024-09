Ajánló 1 órája

Rally autók és crossmotorok Zichyújfalun

Rally autó kiállításra, felvonulásra és crossmotor bemutatóra is sor kerül most szombaton Zichyújfaluban. A múlt héten elmaradt rendezvényt pótolják most szombaton.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

A Zichy-kastély előtti terület ad otthont szeptember 21-én 12 órától a rally autó kiállításnak, melynek programját az időjárás miatt múlt héten el kellett halasztaniuk a szervezőknek. A Zichyújfalui Községi Polgárőr Egyesület programján azonban ennél is több várható: 13 órától a rally autók felvonulnak a településen, 13:30-tól pedig crossmotor bemutató következik. Lesz rally taxi, futball mérkőzés is, 17 órától pedig habparty váltja fel a labdarúgók játékát.

