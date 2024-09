Dunaújváros 10:00 Munkásművelődési Központ "Munkásművelődési Központ Jubilál a Dunaújvárosi Képregényfesztivál a hétvégén. Az eseményen képregények, mangák, könyvek, pólók, játékok és kiegészítők, 3D- nyomtatott figurák, kipróbálható és játszható társasok is feltűnnek majd. Ahogy az esemény oldalán is sejtelmesen megjegyzik: „Gyertek minél többen, hátha Darth Vader is megjelenik!"" Mindemellett egyedi tervezésű ékszerek és tombola is várja az érdeklődőket!"

Kajászó 11:00 Focipálya Falunap. A falu legerősebb embere vetélkedő, 13 órakor ünnepélyes megnyitó és eredményhirdetés. A délután folyamán fellép a Martonvásári Művészeti Iskola Sudridom Tánccsoportja, Tar Gabriella és Kristóf Dániel operett műsora, a „Répa, retek, mogyoró” interaktív gyermekműsor, a tordasi Szivárvány Együttes, majd pedig 19 órakor a „Nemezelényeg”. A program 21 órakor retro diszkóval folytatódik.

Mezőfalva 20:00 Mezőfalvai Iskola tornaterme Bár a délelőttre tervezett szüreti felvonulás, az időjárás miatt elmarad, az esti Szüreti Batyusbál megrendezésre kerül. Zenél a Tury zenekar, sztárvendég: Royal Tibi lesz majd.

Rácalmás 10:00 Jankovich – Kúria Folytatódik a Tökfesztivál! Tíz órakor az Iszkiri zenekar gyerekműsorvála kezdődik a második nap, majd délutántól kezdve Gáspár Laci, Opitz Barbi és az Irigy Hónalmirigy műsora követi egymást, este pedig ByeAlex és a Slepp koncert kerül megrendezésre.