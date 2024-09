Mór 17:00 Lamberg-kastély Hat rockbanda lép fel egy minifeszt keretében. Ártó Szemek, SIDOL, Obey The Sun, Dharma, One More Time, Seven Miles

Nadap 9:00 Plébánia A Nadapért Alapítvány szervezésében tüdőszűrés, 14 órától futóverseny, 15 órától kerékpárverseny lesz a búcsú keretében, ezt követően pedig kézműves vásárral és helyi finomságokkal várják a résztvevőket. A kicsik számára is izgalmas programok várhatók: lesz ólomkatona öntés és egyéb gyermekfoglalkozás is. 16 órától zenei aláfestéssel folytatódik a nap: Ujvári László Lehel zenél az eseményen. 17 órakor Dömsödi Balázs tart előadást Szent Rozáliáról, valamint a nadapi templom történetéről, 18 órától pedig a Cover Tales Duó zenél.

Sárbogárd 14:00 Sárbogárd Hősök Tere Sárbogárdi Sokadalomra készülnek kicsik és nagyok egyaránt. A település rendezvénye szeptember 7-én kerül megtartásra, számtalan programmal díszítve.

Sáregres 11:00 Sáregres Csók István Művelődési Ház Hétszáz éves évforduló, aminek kapcsán egy nagyszabású alkalomra készülnek a falu lakói. Sáregres visszavár elnevezéssel, a településről elszármazottakat is hívogatják többek között a szeptember 7-i alkalomra, a Csók István Művelődési Házba. A rendezvény helytörténeti kiállítással kezdődik majd és az ünnepi köszöntőket követően népzenei és szórakoztató színpadi műsorokkal készülnek még a szervezők az eseményre.

Sárszentágota 11:00 Sárszentágota Búcsú Tér IX. Motoros Találkozó. Motoros bemutatók, Motoros felvonulás, zenés programokkal kísérve.

Soponya 8:30 Ökoturisztikai Központ A 17. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon várják a természet, a vadászati kultúra és a gasztronómia szerelmeseit. A Vadételek Asztala főzőversenyen hazánk minden régiójából és a környező országokból érkező, több mint ötven főzőcsapat méri össze vadételfőző tudományát szarvas, őz, vaddisznó és muflon kategóriákban. A versenyműveket neves gasztronómiai szakemberek bírálják. A zsűri elnöke Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke. A korábbi évekhez hasonlóan különdíjak átadására is sor kerül a Vadgasztronómiai nagydíj, a Gasztrodizájn, az Erdei Ételek Mestere és a Legjobb külföldi csapat elismerések formájában. Az idei évben a megszokottnál is színesebb programot kínál a fesztivál, melynek kiemelt fellépői: a Magyar Honvédség Székesfehérvári Helyőrségi Katonazenekar, a Dynamite Dudes zenekar, az Alba Regia Táncegyüttes, Varga Feri és Balássy Betty duó, Radics Gigi, Los Andinos, az Animal Cannibals, Tolvai Reni koncert, valamint Csőre Gábor (speaker). A rendezvény fővédnökei Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke és Nagy István agrárminiszter. A rendezvény védnökei Molnár Krisztián, a Fejér megyei Közgyűlés elnöke; Mészáros Lőrinc, a Mészéros Csoport tulajdonosa, Mészáros és Mészáros Zrt.; és Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke. A vendégeket Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár köszönti.