Forrás: Polgárdi Hírek FB-oldal

Az új telepet többek között az M7-es autópálya üzemeltetéséhez, illetve a közeljövőben tervezett háromsávosításhoz fogják használni – írja a Polgárdi Hírek, ahogy azt is, hogy már a próbaüzemen is túl vannak, amelyen részt vett Nyikos László polgármester is.

– A cég azért döntött a jelentős beruházás mellett, hogy tovább tudja növelni a koncessziós autópálya szolgáltatási minőségét. A ma beüzemelt 40 méter magas gépmonstrumot korszerű meleg recycling rendszerrel is felszereltek. Ez a technológia lehetővé teszi mart aszfalt újrafelhasználását, akár 50 százalékos újrahasznosítást is, ezzel csökkentve a környezetterhelést és növelve a fenntarthatóságot – olvasható.