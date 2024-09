Szerencsés számmisztika 2 órája

Péntek 13: örömhírt hozott a baljós dátum a nagyközségnek

Több vasat is tűzben tart a gyakran villámárvizekkel, megcsúszó támfalakkal és csapadékvíz-hálózati gondokkal küzdő Bakonycsernye, hogy sikeresen birkózzon meg az elemekkel, közülük is főleg a vízzel, és hogy közben folyamatosan fejlődjön is a nagyközség. A múlt hét első felében már érkezett egy jó hír Csernyére, de függetlenül a szerencsétlen dátumtól, péntek 13-án jött egy másik, egy még jobb információ.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Ha meglesz a forrás, a Magyar Közúttal közösen oldja meg az önkormányzat a település főutcájának problémáit Fotó: Az önkormányzat

A múlt hét első felében Navracsics Tibornál járt Turi Balázs, Bakonycsernye polgármestere. – A miniszter átnyújtotta a Vis major pályázataink előlegigényének támogató döntését. Ez egy újabb lépés ahhoz, hogy a Dózsa György utcában megcsúszott partfalunkat, valamint a Táncsics utca elején tönkrement árokrendszert felújítsuk–mondta Turi Balázs, aki arról is elvilágosított minket, hogy a Vis major pályázatról még nincs végleges döntés. 6, illetve 27 millió forintra pályázott Csernye, és a mostani döntés kizárólag a 10 százalékos előlegről szól. A további fejlemények csak később derülnek ki, hiszen a végleges pályázati döntés legkorábban egy-két hónapon belül várható. Fotó: Az önkormányzat Aztán telt-múlt a hét, és babona ide vagy oda, Bakonycsernye profitált a péntek 13-ból. Múlt héten pénteken érkezett ugyanis az a válasz, amelyre oly régóta várt már a település vezetése. – Még július hónapban kerestem meg Lázár János minisztert, Törő Gábor országgyűlési képviselő támogatásával, a Rákóczi és Arany János utcákat összekötő, megcsúszott támfal állapotával kapcsolatban. Péntek 13-án kaptam kézhez az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárának válaszlevelét, amiben a helyreállítás menetéről tájékoztatott. Nem sokkal ez után már az irodámban fogadtam Molnár Istvánt a Magyar Közút Nonprofit Zrt Fejér Megyei igazgatóját, és kollégáit. Átbeszéltük a várható menetrendet, a tervezett műszaki tartalmat. – fogalmazott Turi Balázs. A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy a beruházás a kritikus támfal felújításán túl, a biztonságos gyalogos közlekedés feltételein is javítson. A következő feladat, mint kiderült, a kiviteli tervek elkészítése.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!