És hogyan alakul az óvodapedagógusok létszáma, a sok gyerkőc mellé?

Az idei nevelési évre 11 óvodapedagógus álláshelyet hirdettem, 2 üres álláshelyünk maradt. Ezek közzététele most is olvasható. Jelen helyzetben az érdeklődők számát nézve, még választhatok is a jelöltek közül, és reményeim szerint, ezek sem maradnak üresen. Bevallom a nyár elején aggódtam, hogy lesz-e ennyi jelentkező pedagógus, de most nagyon örülök, hogy elmondhatom az elmúlt 2 évhez viszonyítva a szakos ellátottság nagyon jól alakult intézményünkben. Az utánpótlást is biztosítottnak látom, mert dajka, pedagógiai asszisztens munkakörben dolgozó kolléganőim közül, jelenleg 3 fő másod, illetve végzős óvodapedagógus hallgató, és 5 fő szeptemberben kezdte meg tanulmányait szintén óvodapedagógus szakon. Ezen kívül a PTE partnerintézményeként gyakorló helyet biztosítunk óvodáinkban, azaz folyamatosan mentorálunk óvodapedagógus hallgatókat is. Akik közül már az idei évben új kollégaként üdvözölhettünk egy óvodapedagógust a kollektívában.

Fotó: Az óvodától

Úgy tudom, nem rég nagyobb felújítások zajlottak az intézményekben?

Az elmúlt 4 évben fenntartónk- Sárbogárd Város Önkormányzata – a székhelyen, és a tagóvodában egy-egy csoporttal bővítette – helységek átalakításával – a férőhelyek számát, lehetőséget teremtve arra, hogy az óvodakötelezett gyermekek részére tudjunk helyet biztosítani. A székhelyen teljes kapacitással vagyunk, a tagóvodában, és a pusztaegresi telephelyünkön ideális a helyzet, az utóbbi két óvodánkban még pár hely akad. A töbörzsöki óvodánkban azonban kritikus állapot van, mert oda már nem tudunk mindenkinek helyet szorítani. Ebből adódóan már előfordult, hogy átirányítással biztosítottuk az óvodai ellátást másik óvodánkban. Folyamatosan keressük a megoldásokat. A szülők kezdeményezésére az előző nevelési évben Fésű György és Tóth József kiscsoportos apukák vetették fel, hogy szívesen segítenének a csoportszoba méreteinek megnövelésében. Ezen a nyáron megvalósult az ötlet. A legnagyobb létszámú Pillangó csoportban történt nagyobb felújítás, az öltöző, és a csoportszoba egybenyitásával. Korábbi évek jótékonysági rendezvényeiből, bálok, ovis vásárok, alapítványunk bevételeiből fedeztük az anyagköltségek egy részét, a többi egyéni felajánlásokból származott. A munkálatokat megelőzte a fenntartóval történő egyeztetés, jóváhagyás, és kértem a műszaki osztály előzetes felmérését is az épület statikai adottságainak megítélése miatt. Az óvodában Geigerné Koska Krisztina óvodapedagógus kolléganőm koordinálta, és vállalta fel a munkálatokkal járó feladatokat, nem sajnálva a szabadidejét sem, ezúton is köszönöm. Az ő beszámolója alapján a megvalósítás előtt egy rendkívüli szülői értekezleten több szülő megjelent, így pillanatok alatt lett kőműves, festő Idősebb Fésű György személyében, és a villanyszerelési munkákhoz is kaptunk szakembert, akinek a munkadíját egy kedves szülő Exnerné Pintér Nikolett teljes egészében átvállalta. Elindultak a munkálatok, az említett apukák aktívan részt vállaltak a megvalósításban. A falmunkák után a padlózást egy volt Pillangócsoportos apukánk Csányi Kálmán vállalkozó munkadíj nélkül elvégezte. Kálmánt a munkára felkértük, nagy meglepetés volt számunkra, hogy a volt óvodás évek emlékére nem fogadott el honoráriumot. Szükséges volt, hogy az új terület bármikor leválasztható legyen,- így többféle funkciót is betölthet – egy bútorlapból készült harmonika ajtó segítségével. Az első megbeszéléseknél Petrovics József felajánlotta, hogy vállalkozó testvérével megoldják a térelválasztást. Petrovics Balázs bútorlapból egy csodálatosan szép, masszív térelválasztót készített. A munka és a beépítés elvégzése után szembesültünk a jótékony felajánlással, hiszen ő sem fogadott el munkadíjat tőlünk. Köszönettel tartozunk még a Hegedűs család tagjainak a felajánlott, és megvalósult támogatásért, és mindazoknak, akik bármivel is segítették a cél elérését. Az átalakításnak köszönhetően a 27 gyermek tágasabb térben tud mozogni.