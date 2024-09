Hatalmas érdeklődés övezte a néhány év után újraélesztett sportnap hagyományát Vértesbogláron. Csupa kacaj, csupa mosoly és jókedv töltötte be a teret. A többek között tojásszállításban, gumicsizma hajításban, traktorhúzásban, szögbeverésben és diadalüvöltésben is összecsapó bogláriak felejthetetlen délutánt tölthettek el szombaton a sportpályán, ahol természetesen a zrikálások sem maradhattak el.

Micsoda nap volt! Cél a gyerekek és a családok megmozgatása!

Fotó: Önkormányzat

Bizony-bizony a helyi önkormányzat olimpiát rendezett, amolyan falusi kivitelben, amely hatalmas élménnyel ajándékozta meg a családokat. Mint megtudtuk, más célok is meghúzódtak szervezők fejében a hagyományos rendezvény felélesztésénél.

– A sportnap régebben minden évben megrendezésre került, majd pár év kihagyás után újra életre keltettünk, amit folytatunk majd a jövőben is. A cél a sportegyesület újra indítása tömegsport jelleggel, több kis szakosztállyal, az igények szerint. Szeretnénk ezzel is megszólítani és mozgásra invitálni a fiatalokat és velük együtt a családokat – kezdte beszélgetésünket Sztányi István leköszönő polgármester, akit az esemény végén méltóképpen el is búcsúztattak: a faluvezető a gyerekek gyűrűjében ült a traktoron, miközben a képviselőtestület tagja kötéllel húzták ki a sportpálya bejáratáig.

Méltóképpen búcsúztatták a leköszönő polgármestert, Sztányi Istvánt.

Fotó: Sztányi Linda

– Nagyon jól esett természetesen! Amennyire szomorú, annyira boldog is voltam, hiszen ilyen közösséget vezethettem több éven keresztül. De nem tűnök el, a jövőben is teszek a bogláriakért! A szombatihoz hasonló napokat szeretnék szervezni, amely igazi bomba siker volt, egészen sötétedésig tartott, körülbelül 350 ember részvételével. Az általam csak parasztolimpiának nevezett családi vetélkedőn fantasztikus hangulat uralkodott, hatalmasakat nevettünk. Mindemellett labdarúgótorna, 11-es rúgó verseny és pónilovaglás is várta az érdeklődőket. A családi sportnapra Vanczák Vilmos, korábbi válogatott labdarúgó is kilátogatott. Talán az egyik legjobban sikerült rendezvényünk volt! Hamarosan pedig jön a folytatás!