Nagy napra virradt a Nefelejcs ovi, hiszen 50 éves lett az intézmény, melyet méltóképp meg is ünnepeltek: volt zenés és táncos mulatság a Pitypang Zenekar jóvoltából, süni sütemények és egy kis tűzijáték is. A helyszínre érkezésünkkor a legapróbbak már izgatottan várták, hogy elkezdődjön a közös ünneplés, melynek középpontjában természetesen ők és óvodájuk állt.

Gulyásné Vig Zsuzsanna tagóvodavezető az ünnepség kezdetén elmondta, hogy nagyon büszke az 1974-ben épült intézményükre, mely hatalmas udvarával és ikonikus helikopterével méltó óvodája a kertvárosnak.

A gyerekek elsőként megformálták a nefelejcs virágot, majd pedig érkezett a várva várt Pitypang Zenekar, akiknek dalaira óriásit buliztak nem csak a kicsik, hanem az ott dolgozók is.

Az interaktív műsor után Deák Lajosné önkormányzati képviselő is köszöntötte a jelenlévőket, sőt mi több még ajándékot is vitt. Mivel sok más intézmény mellett a Nefelejcs Óvoda is évről évre részt vesz az önkormányzat Mesés kiskertek programján, ezért nagyon örültek az ajándéknak, amely virágos ládákat rejtett.

– Az óvoda az első olyan hely, ahol a gyerekek a családból kikerülve közösségbe kerülnek. Éppen ezért az itt dolgozóknak hatalmas felelősségük van, hiszen ők nevelik és oktatják a kicsiket, majd pedig, amikor eljön az idő felkészítve adják őket tovább az iskolába – fogalmazott Deák Lajosné.

Az ünneplés vége felé járva, torta tűzijátékkal és süni süteményekkel koronázták meg a jubileumi születésnapot.