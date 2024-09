Ahhoz, hogy hatékonyan tudják végezni a munkájukat, a városlakók közreműködésére is szükség van. Hiszen faágakat metszeni és leveleket söpörni is csak akkor lehet, ha hozzáférnek a területhez. Ezért tisztelettel kérjük a dunaújvárosiakat, hogy ha a parkoló szabadon hagyására felszólító szalagot és kiírást látnak, tegyenek eleget a kérésnek, hiszen kollégáink így tudják a feladatukat elvégezni és így tudnak a lakók is tiszta, biztonságos parkolóhelyen megállni.