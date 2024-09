Szeptember 7-én már délelőtt 10-kor kezdődik Bolond Istók-zenés, kacagtató história, a Soltis Lajos Színház előadásában. Így indul a Fehérvárcsurgói Őszi mulatságok programja. Az esemény résztvevőinek nem kell gyalogolnia a faluban, ugyanis Kisvonat közlekedik a Piac és a falu buszmegállói között, déltől este nyolcig.

Nem csak a kisvonat indul el ebédidőben, hanem a műsorfolyam is. Elsőként a SENIOR Örömtánc Csoport - Bodajk Kéknefelejts Nyugdīíjasklub Tánccsoportja lép fel, majd a Csillag Musical Társulat tart operettgálát. Ezt Rieger Dani illúzionista interaktív műsora, majd Molnár Orsi gyermekkoncertje követi.

A résztvevők megismerhetik a magyar beat hőskorát az Illés, a Fonográf és a Bojtorján dalain keresztül. Fellép az Isztiméri Szélforgó Színkör, mely a Szilvát adja elő.

Az este három részből all. Az első szakaszban koncertet ad a Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar. A második szakaszban Hajnal Mozgástér mutatja be, mi is az a Tűzvarázslat. A tűzzsonglőr és légtorna előadás után kezdődik az Őszi Mulatság záróprogramja a Retro Disco.

Persze, ahogy az már megszokott, a rendezvény ideje alatt lesz a gyerekeknek ugrálóvár, állatsimogató, körhinta, kézműves vásár, és az elmaradhatatlan arcfestés, hajfonás, csillámtetoválás. A felnőttek sem unatkoznak majd a koncertek és előadások közötti időszakban, ugyanis várja őket a Borbár a Bernáth Pincészettel.