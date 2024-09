Ahhoz, hogy kezdőként a futás ne kínkeserves megerőltetést jelentsen, nemcsak egy jó futócipőre van szükségünk, hanem akár szakmai tanácsokra is. Hiszen nem érdemes egyből egy tíz kilométeres távot kitűznünk magunk elé, sem pedig úgy nekiindulni, hogy na most aztán ha törik, ha szakad, egy órán keresztül futni fogunk. Mindezekben és még szintfelmérésben is segítségünkre lehetnek a Honvéd Szondi György Sportegyesület szakemberei szeptember 24-én, kedden a Halesz ligetben tartott futáspróbán – tájkoztatott az ÖKK.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, nevezni a helyszínen lehet, a kezdési időpont előtt tíz perccel történő jelentkezéssel és egyénileg történt bemelegítés után. A próba során a résztvevők azt tesztelhetik, hogy az általuk választott idő alatt (5 perc, 10 perc, 15 perc, stb.) mekkora távot tudnak megtenni.