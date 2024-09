Bárki becsatlakozhat a közösségi megmozdulásba, amelyet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház hívott életre a napokban. Célja nem más, minthogy megszépüljenek és őszi dekorációs elemekkel gazdagodjanak a település közterei. Négyen már fel is buzdultak a hirdetést látva és jelentkeztek a dekorálásra, így hamarosan képek formájában is bemutatjuk, hogy hogyan is festenek a választott közterek.

Márkusné Motkó Anett intézményvezető a feol.hu megkeresésére elmondta, hogy a díszítőpontokra elsősorban őszi dekorációs elemeket, őszi kompozíciókat várnak termésekből, szalmabálából vagy más őszt idéző eszközökből.