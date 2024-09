Mentették a fecskéket 1 órája

Országos szintű támogatást jelentettek be a fecskepusztulások után (videó, galéria)

Huszonöt éve nem érte akkora kár a fecskeállományt, mint az országon a napokban végigvonuló ciklon okozta fecskepusztuláskor. Csak a Sóstó Vadvédelmi Központhoz 1800 fecske került be alig 72 óra leforgása alatt, míg összességében több száz ezer fecske pusztult el ez idő alatt itthon és a környező országokban. A fecskék mentésében résztvevő intézményeknek ötmillió forintos támogatást jelentett be kedden Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos a Sóstó Vadvédelmi Központ sajtótájékoztatóján, amelyen a már erőre kapott fecskéket is elengedték.

Újra szabadon szárnyalnak az erejüket visszanyert fecskék Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Számos intézmény, szervezet és önkéntes segítette a hétvégén és hétfőn a hirtelen érkező hideg miatt legyengült fecskéket országszerte. A Sóstó Vadvédelmi Központhoz közel kétezer fecskét hoztak be, amelyek ötven százalékán sajnos már nem lehetett segíteni. Azok a madarak pusztultak el, amelyeket az emberek meg tudtak fogni, ugyanis azért voltak már a földön, mert haldokoltak az állatok. Jó hír viszont, hogy több száz madár életét sikerült megmenteni, amely az igazi közösségi összefogás nélkül nem sikerülhetett volna – mondta el Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője a Sóstó Vadvédelmi Központban tartott sajtótájékoztatón. Mészáros Attila alpolgármester megköszönte a fecskék mentésében résztvevők segítségét, és biztosította a Központot arról, hogy a város a továbbiakban is segíteni fogja munkájukat. Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap A Sóstó Vadvédelmi Központnak szavazott nagyfokú bizalomról tanúskodik, hogy rengetegen bízták rá a madarakat a központ munkatársaira – mondta el Ovádi Péter állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos, hozzáfűzve, hogy elismerés illeti a fecskementésben résztvevőket, akik a napokban jócskán erőn felül teljesítettek és példátlan összefogás valósult meg országos szinten. A mentésben résztvevők számára ötmillió forintos keretet hoztak létre, amelyet a fecskementésben résztvevő mintegy harminc intézmény között osztanak szét. – Tudjuk, hogy ez szimbolikus támogatás, hiszen sokan részt vettek a mentésben, de szeretnénk kifejezni feléjük a köszönetünket és elismerésünket – fogalmazott a kormánybiztos.

Országos szintű támogatást jelentettek be a fecskepusztulások után Fotók: Nagy Norbert / FMH

A sajtótájékoztató alatt elkezdték meggyűrűzni a felépült madarakat, melyeket doboz számra engedtek szabadon a szakemberek. A füsti -és molnárfecskék a Központ területén cikázva folytatták is a táplálkozást, amely a gyógyító kezek után immáron nem esett nehezükre, így hamarosan csatlakoznak is a vonuló társaikhoz, s meg sem állnak Afrikáig.

