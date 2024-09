Minden település életében különösen fontos hogy legyenek olyan lakói, akik tényleg magukénak érzik azt. Előszálláson, Szenczi János fémipari vállalkozó azok közé tartozik, aki nem csak beszél róla, hanem tettekkel bizonyítja, szívén viseli a kis falu sorsát. Örömmel mutatta meg azokat a munkákat, – két buszmegálló és hozzá tartozó kiegészítőket – amiket az önkormányzattal közösen nem rég újítottak fel.

A vállalkozó különösen nagy hangsúlyt fektetett a munka minőségére

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Ahogy mesélte, egyszerre több helyszínen is dolgoztak, hogy az iskolakezdésre meglegyenek a szép komfortos buszmegállók, amik amennyire lehet szélvédettek, árnyékosak és kimondottan esztétikus képet mutatnak. A megállók mellé, új és nagyobb kukákat is készített a szakember, abban a reményben, hogy mindenki abba dobja majd a szemetet, így a település javára, a buszmegálló környéke is igényes képet mutat majd. A vállalkozó különösen nagy hangsúlyt fektetett a munka minőségére, és még ottjártunk alkalmával is az illesztéseket, és egyéb szakmai dolgokat vizsgálgatott a szerkezeteken. Elmondta, örül, hogy a település javára dolgozhat, és úgy érzi a falu lakói is elégedettek a munka minőségével, illetve hozzátette, kicsit magának is készítette őket, hiszen valószínű hogy majd az ő gyermekei is, ezekben a buszmegállókban állva vagy éppen ülve várják majd az érkező buszt.