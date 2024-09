Csak az idő volt borús a Magyaralmási Önkormányzat által szervezett falunapon, a hangulat egyáltalán nem. Persze ehhez szükség volt a helyiek kitartására, akik az esős és cseppet sem meleg időjárás ellenére ugyanúgy felsorakoztak szeptember 28-án reggel az örömfőzés kezdetére, ahogy minden évben. A korábbi alkalmakon mindig ragyogó napsütés örvendeztette meg az ünneplő közösséget, most viszont sokkal közelebb került egymáshoz minden csapattag, ha más nem azért, mert senki sem akart kiszorulni a főző pavilonok nyújtotta fedezékből.

Pedig az eső elől úgy, ahogy védő sátorponyvák alatt nem csak meleg volt és zsúfoltság, hanem füst is, hiszen minden csapat dolgozott az ebéden. Voltak, akik főztek valamit bográcsban, és volt olyan is, aki hússzeleteket sütött tárcsán. Természetesen megjelent több, otthon készített almáspite is az Almáspite-napon, tisztelettel adózva a település névadójának.