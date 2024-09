Elkél a segítség 49 perce

Önkénteseket keresnek a lecsófőző vigasságra!

Bár a nevezés már lezárult a Fehérvári Lecsófőző Vigasságra, ha nem is versenyzőként, de például önkéntesként is részt vehetünk a főzőversenyen. Most önként jelentkezőket keresnek, akik segítenek majd a vigasság körüli teendőkben.

Fotó: FMH-archív (Nagy Norbert)

Önkénteseket keresnek a szeptember 14-i Fehérvári Lecsófőző Vigasságra a regisztrációhoz, az információs házba, a lecsófőzés előkészítéséhez, a zsűri munkájának segítéséhez és az elégedettségmérők kitöltetéséhez. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen vagy a +3670/682-0236 telefonszámon lehet. Az idei Fehérvári Lecsófőző Vigasságot szeptember 14-én, szombaton rendezi meg a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ. A lecsófőzők idén a Dózsa György út – Zichy liget – Szekfű Gyula utca – Ányos Pál utca – Benyák Bernát utca – Ősz utca – Várkörút által határolt területen állíthatják fel bográcsaikat. A Fehérvári Lecsófőző Vigasság az egyik legnépszerűbb esemény a városban, de érdeklődőkre a városon túlról is számíthat. Szeptember 14-én kiderül, ki lesz 2024-ben a Lecsókirály, a hagyományoknak megfelelően új gazdára talál a Sipi Emlékkupa, valamint díjazzák a Legdekoratívabb Főzőhelyet és a zsűri átad egy különdíjat is. Az esemény esőnapja szeptember 21.

