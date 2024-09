Az eseményre nemcsak a jelenlegi egyetemi hallgatókat, hanem a környék minden olyan álláskeresőjét várják – egészen 16 óráig a Budai út 45-be –, akik szeretnének első kézből tájékozódni a régió aktuális munkalehetőségeiről, gyakorlati helyekről, vagy éppen a nyitott pozíciók részleteiről.

Mészáros Attila alpolgármester, Pogátsnik Monika dékánhelyettes és Mezei Miklós ügyvezetője a megnyitón.

Fotó: Nagy Norbert

A megnyitón Mészáros Attila alpolgármester a rendezvény üzenetét és feladatát emelte ki. Elmondta, hogy az állásbörze egyrészt megmutatja azt az erős partnerséget, amely az Óbudai Egyetem Alba Regia Kara és a helyi, valamint az országos lefedettségű cégek között kialakult az évek során, másrészről jelzi azt az igényt, hogy közvetlen párbeszéd alakulhasson ki a leendő munkaadók és az álláskeresők között.

Pogátsnik Monika, az ÓE oktatási dékánhelyettese kiemelte, hogy az Alba Regia Kar immáron 1000 feletti hallgatósággal büszkélkedhet, akik már szinte az iskolapadból kelnek el a munkaerőpiacon, így számukra is hatalmas lehetősséggel bír az állásbörze.

Összesen 11 kiállító érkezett, cél a közvetlen kapcsolat kialakítása a cégek és az álláskeresők között.

Fotó: Nagy Norbert

Ez utóbbi gondolatot bontotta ki a helyszínen a FEOL megkeresésére ÓE Nonprofit Kft. ügyvezetője is. Mezei Miklós portálunknak rámutatott arra, hogy eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az Óbudai Egyetem állásbörzéi nagy népszerűségnek örvendenek mind a cégek, mind az informatikai, könnyű- és villamosmérnöki szakmában állást kereső hallgatók körében, hiszen ez egy egyedül alkalom a székesfehérváriaknak, hogy személyesen találkozzanak a potenciális munkaadóikkal és felfedezhessék a munkaerőpiac aktuális lehetőségeit. Hozzátette, ma is több száz érdeklődővel számolnak, a felhozatal igen színes a kiállítók körében, többek között a Videoton, az Emerson, az Arconic-Köfém Mill Products Hungary Kft., a Valeo Auto-Electric Magyarország Kft., a Magyar Suzuki Zrt., vagy éppen a MÁV-START Zrt. és az MBH Bank Nyrt. is bemutatkozik az állásbörzén. 16 óráig várják az érdeklődőket!